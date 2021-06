Le premier navire indien de relevés hydrographiques indien sera mis hors service vendredi

Le navire a été commandé à la marine indienne le 26 février 1981 par le vice-amiral MK Roy, qui était alors l’officier général commandant en chef du Eastern Naval Command (ENC). (Crédits photo : Indian Nvay)

L’INS Sandhayak, premier navire indien d’étude hydrographique de sa catégorie, conçu et construit de manière indigène, sera mis hors service le 4 juin 2021. Le navire, qui est en service depuis quatre décennies, sera mis hors service lors d’une cérémonie au chantier naval de Visakhapatnam.

Ce navire a été conçu par l’hydrographe en chef de l’époque, le contre-amiral FL Fraser, qui a également conçu et construit ce navire de levé hydrographique en Inde.

La construction du navire a commencé à GRSE Kolkata (alors Calcutta) par la pose de la quille en 1978, après que la conception ait été finalisée par le quartier général de la marine.

Le navire a été commandé à la marine indienne le 26 février 1981 par le vice-amiral MK Roy, qui était alors l’officier général commandant en chef du Eastern Naval Command (ENC).

Depuis sa mise en service, le navire a été l’Alma-Mater et a joué un rôle très important en jetant les bases d’une couverture hydrographique complète des eaux péninsulaires. La conception de ce premier navire a été un succès majeur qui a ouvert la voie à tous les navires d’enquête de la marine indienne en modifications jusqu’à récemment.

Pendant son service, le navire a entrepris environ 200 levés hydrographiques majeurs. Et a également fait partie de nombreuses enquêtes mineures sur les côtes est et ouest du pays, les mers d’Andaman et les pays voisins également.

Outre les missions d’enquête, elle a participé activement à de nombreuses opérations importantes, notamment : Op Pawan – en aidant la Force indienne de maintien de la paix au Sri Lanka en 1987 ; Op Sarong ; et Op Rainbow – pour avoir fourni une aide humanitaire après le tsunami de 2004. Il avait également participé au premier exercice conjoint indo-américain HADR « Tiger-Triumph ».

En 40 ans, 22 commandants étaient aux commandes. Le dernier commandant a pris en charge le navire le 17 juin 2019.

Ainsi, lorsque le soleil se couchera demain, le Naval Ensign et le Commissioning Pennant vont être hissés pour la dernière fois à bord de l’INS Sandhayak.

Selon la marine indienne, cela se fera en présence du vice-amiral Ajendra Bahadur Singh, officier général commandant en chef du Eastern Naval Command. Symbolisant ainsi le déclassement du navire.

Vendredi, seuls les officiers et les marins de la station assisteront à la cérémonie, conformément aux protocoles COVID stricts.

