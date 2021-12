Le premier Noël de la princesse Eugénie sans le prince Philip s’annonce doux-amer | Royale | Des nouvelles

Cependant, ce Noël sera également le premier qu’elle devra passer sans un membre important de ces festivités. Son grand-père, le prince Philip, est décédé en avril 2021, à l’âge de 99 ans, et n’a jamais pu passer un Noël avec son arrière-petit-fils, August.

August est né en février, accueilli par la princesse Eugénie, 31 ans, et son mari, Jack Brooksbank.

Baby August, qui n’a pas encore un an, porte en son nom un hommage au prince Philip, qui est August Philip Hawke Brooksbank.

La petite-fille de la reine, qui était proche du duc d’Édimbourg, a rendu un hommage déchirant au défunt prince après sa mort.

Elle a écrit: « Cher grand-père, tu nous manques à tous.

« Vous seriez tellement touché par tous les hommages qui m’ont été rendus ces derniers jours.

« Les gens se souviennent de s’être assis à côté de vous lors d’un dîner, ou de vous avoir serré la main une fois, qui se souviennent de vous avoir dit bonjour en passant, ou se souviennent à quel point leur prix DofE comptait pour eux.

« Je me souviens avoir appris à cuisiner, à peindre, à lire.

«Je me souviens avoir ri à vos blagues et posé des questions sur votre vie et votre service spectaculaires dans la marine.

Juste avant cela, elle a publié une série d’images d’elle-même, de Jack et d’un nouveau-né August pour « présenter » au monde le dernier-né de sa famille.

Elle a écrit : « Merci pour tant de merveilleux messages. Nos cœurs sont pleins d’amour pour ce petit humain que les mots ne peuvent exprimer. Nous sommes ravis de pouvoir partager ces photos avec vous. »

La princesse Eugénie a également organisé un baptême commun pour août en novembre, une célébration à la fois de son bébé et de l’arrivée du cousin d’Eugénie, le fils de Zara Tindall, Lucas.

Tragiquement, le grand-père d’August et le beau-père d’Eugénie, George Brooksbank, sont décédés quelques jours seulement avant la cérémonie.