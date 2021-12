Le premier Noël de Lilibet sera très différent de celui d’Archie | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle semblent prêts à passer Noël en Californie cette année, avec leurs deux enfants Archie et Lilibet. Lilibet est née plus tôt cette année. Cela survient au milieu de la menace croissante de Covid-19 suite à l’émergence de la variante omicron, ce qui rend de plus en plus improbable que la famille puisse retourner au Royaume-Uni.

C’est un grand changement par rapport à la façon dont Archie, deux ans, a passé son premier Noël, alors qu’il passait les vacances au Canada.

Ils ont séjourné dans un pavillon canadien de luxe sur l’île de Vancouver, où ils ont été rejoints par la mère de la duchesse de Sussex, Doria Ragland.

Mme Ragland a brièvement vécu avec le couple lorsqu’ils ont ramené Archie pour la première fois à Frogmore Cottage.

À l’époque, les habitants ont rapporté avoir vu le duc et la duchesse faire du jogging dans la ville canadienne de North Saanich et d’autres les avaient aperçus en train de faire une randonnée dans le parc régional Horth Hill sur l’île de Vancouver.

À l’époque, un porte-parole du palais a déclaré: «Après avoir passé les deux derniers Noëls à Sandringham, Leurs Altesses Royales passeront les vacances cette année en tant que nouvelle famille, avec la mère de la duchesse Doria Ragland.

« Et a le soutien de Sa Majesté la Reine. »

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souhaité la bienvenue au couple en tweetant : « Prince Harry, Meghan et Archie, nous vous souhaitons tous un séjour calme et béni au Canada.

« Vous êtes entre amis, et toujours les bienvenus ici. »

Le royal de 37 ans est revenu pour la première fois en Grande-Bretagne en avril pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans.

Il est également revenu en juillet pour dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana.

Il y a eu des spéculations sur le fait que le couple publierait ou non les premières photos de bébé Lilibet cette saison des fêtes, car chaque année depuis la naissance d’Archie, le couple royal a inclus une image de lui sur sa carte de Noël.

Le duc et la duchesse de Sussex ont adopté une approche unique envers la presse, protégeant presque entièrement leurs deux enfants des projecteurs.

Auparavant, le public devait apercevoir les bébés royaux quelques heures seulement après leur naissance, le duc et la duchesse de Cambridge apparaissant avec leurs trois enfants sur les marches de l’aile Lindo.

Mais contrairement aux autres membres de la famille royale et à leurs enfants, les Sussex n’ont pas encore publié de photographies du bébé Lilibet né le 4 juin 2021.

Ils n’ont pas encore publié de mises à jour sur leur premier-né, Archie.

Cependant, dans une interview avec Ellen DeGeneres, la duchesse de Sussex a récemment fourni une rare mise à jour sur sa fille, lorsqu’elle a révélé que le bébé de six mois faisait ses dents.

Elle a demandé à Mme DeGeneres si elle pouvait recommander quelque chose pour soulager la douleur de Lillibet, ce à quoi l’hôte a plaisanté en disant qu’elle devrait donner de la tequila au bébé.