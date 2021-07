“Le premier objectif est de gagner le match contre la Corée”

22/07/2021 à 17h04 CEST

L’entraîneur espagnol féminin, Lucas Mondelo, était optimiste quant aux options de son équipe une fois qu’ils se seront acclimatés, et avec ses vues sur le match contre la Corée, où seule la victoire vaut.

« Les sentiments de l’équipe sont très bons, au niveau des sensations physiques, de laisser derrière eux l’inconfort de certains joueurs », a-t-il déclaré. Mondelo.

“L’équipe est meilleure au niveau du jeu et de l’entrain, il commence à y avoir plus de complicités d’automatismes entre tous et on voit l’équipe bien préparée pour concourir & rdquor;, a-t-il assuré.

Certains jeux très difficiles

Il est clair que “les Jeux Olympiques vont être très durs car je suis convaincu qu’ils seront les plus uniformes de l’histoire & rdquor ;, commenté catégoriquement.

« Le premier objectif, comment pourrait-il en être autrement, c’est de se qualifier pour les quarts de finale. Il est très important de gagner le premier match contre la Corée, qui jouent différemment des nôtres, nous jouons aussi à 10 heures du matin, un problème supplémentaire & rdquor ;.

« Il n’y a que de gagner. Vous devez essayer de le faire avec le maximum de points possible pour être premier ou deuxième. Ensuite, vous devez essayer d’éviter les États-Unis et ensuite l’équipe qui vous touche à la croisée des chemins. Cela indiquera que nous sommes compétitifs pour atteindre les demi-finales & rdquor;, a-t-il conclu.

Torrens : « Nous sommes acclimatés »

Alba Torrens, l’une des joueuses les plus expérimentées de l’équipe féminine, assure que la période d’adaptation à Tokyo s’est bien passée et qu’ils sont déjà concentrés sur le match contre la Corée.

“Heureux et excité d’être ici”, a déclaré Torrens. “Il y a beaucoup d’émotions et beaucoup de désir, mais travaillant bien et concentré pour préparer le premier match contre la Corée & rdquor;, a-t-il déclaré.

« Ces trois premiers jours de séjour ont été positifs, acclimatés au nouveau pays tout en adaptant le sommeil et le rythme, mais quand on frappe la piste on oublie tout & rdquor;, a-t-il terminé.