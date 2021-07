14/07/2021 à 17h58 CEST

.

L’arrière droit catalan Ivan Balliu, qui a signé pour le Rayo Vallecano pour les deux prochaines saisons, a été « reconnaissant » envers le club madrilène de l’opportunité de jouer en première division et a déclaré que le “Le premier objectif sera de se sauver puis de profiter et d’apprendre”.

Balliu, né dans la ville de Gérone de Caldes de Malavella il y a 29 ans, a été formé dans la carrière de Barcelone, avant de jouer pour la filiale de Luis Enrique Martínez et Eusebio Sacristán. En 2013, il part pour le portugais Arouca puis joue pour le français Metz jusqu’à son retour en Espagne en août 2018 pour signer à Almeria.

Dans l’équipe andalouse, il a joué 67 matchs et marqué un but au cours des deux dernières années, au cours desquels il a joué, dans les deux, la promotion de la promotion en premier.

“Je suis reconnaissant au Rayo car cela me donne l’opportunité de jouer en première division. Le club a manifesté son intérêt dès le premier jour où il a été promu Premier et c’est pourquoi j’ai vraiment hâte. Maintenant, je veux remercier le club pour l’effort et le montrer sur le terrain », a déclaré Balliu, dans des déclarations publiées par le club.

Avec l’un des budgets les plus bas de la catégorie, Balliu était réaliste lorsqu’il parlait d’objectifs.

“Vous devez d’abord atteindre l’objectif de vous sauver et ensuite je veux pouvoir profiter, apprendre et aider mes coéquipiers autant que possible. Je veux profiter de la catégorie, de la ville et du club », a avoué Balliu, qui espérait voir bientôt plein le stade de Vallecas.

“Si les fans peuvent être beaucoup mieux à l’intérieur. Je sais que les fans de Rayo sont énormes. Quand ils sont à l’intérieur du stade, ils poussent et serrent beaucoup. Je suis sûr que nous les sentirons”, a-t-il conclu.

Balliu, international avec l’Albanie à deux reprises, arrive au Rayo Vallecano libre pour occuper le poste qui, comme on pouvait s’y attendre, sera laissé vacant par l’équipe péruvienne Luis Advíncula, qui négocie son transfert à Boca Juniors.