Le «premier ordinateur portable de jeu» de LG est doté d’un processeur Intel RTX 3080 et de 11e génération

LG a annoncé ce qu’il appelle son « premier ordinateur portable de jeu », l’UltraGear 17G90Q. L’ordinateur portable de 17 pouces est alimenté par une combinaison d’un processeur Intel Tiger Lake H de 11e génération et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, et peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage

La société n’est pas étrangère à la fabrication d’ordinateurs portables, mais ses modèles précédents se sont généralement concentrés sur la productivité au bureau plutôt que sur l’offre d’une expérience de jeu haut de gamme. Le LG Gram 17 que nous avons examiné plus tôt cette année, par exemple, était une excellente machine de travail légère, mais son manque de GPU dédié costaud signifiait que ce n’était certainement pas une machine de jeu.

Quatre ports sont cachés à l’arrière de la machine, dont HDMI et Ethernet. Image : LG

LG répertorie sur son site deux ordinateurs portables équipés de GPU Nvidia, mais tous deux ont la GTX 1650 de plus faible puissance. En revanche, le RTX 3080 que l’on trouve à l’intérieur du nouvel UltraGear 17G90Q est le GPU le plus rapide que Nvidia propose actuellement pour les ordinateurs portables. Les autres spécifications incluent un écran IPS 1080p avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz, une batterie de 93 Wh, un clavier RVB, un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation et une webcam 1080p. Son boîtier est en aluminium et l’ordinateur portable est de couleur gris violet attrayant.

Bien que le LG UltraGear 17G90Q soit conçu pour les jeux, il est toujours équipé d’une multitude de ports physiques. Il y a deux ports USB-C (dont un USB 4), deux ports USB-A, une prise casque, un port HDMI, Ethernet, et il y a même un emplacement pour carte microSD pour faire bonne mesure. La charge est gérée via une entrée CC dédiée.

Le prix du 17G90Q n’a pas encore été annoncé, mais LG annonce qu’il annoncera plus de détails au CES le 4 janvier. Il sortira d’abord aux États-Unis et en Corée du Sud à partir du début de 2022.