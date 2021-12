Le premier ordinateur portable de jeu LG a du punch, mais il est probablement très cher

TL;DR

Le premier ordinateur portable de jeu LG a été annoncé, dans le cadre de la série UltraGear de la société. L’ordinateur portable aura un grand écran de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 300 Hz, ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Aucun prix n’a été annoncé, mais il devrait être mis en vente début 2022 aux États-Unis.

L’ordinateur portable de jeu LG sera commercialisé dans le cadre de sa marque de jeu UltraGear, mais il n’a pas vraiment de nom sympa ; seulement un numéro de modèle terne (17G90Q). Cependant, l’ordinateur portable de couleur violet-gris contient des spécifications matérielles impressionnantes. Il contiendra un processeur Intel Core de 11e génération basé sur Tiger Lake sans nom, ainsi que la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Il aura deux emplacements de mémoire pour 16 Go ou 32 Go de mémoire, un SSD de 1 To pour le stockage et un système de refroidissement à chambre à vapeur pour que les choses continuent de fonctionner à l’intérieur. L’alimentation de l’appareil est une batterie de 93Wh. Nous soupçonnerions que cela ne durera pas aussi longtemps que la série d’ordinateurs portables Gram de LG.

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un ultra-léger, l’ordinateur portable de jeu LG est encore relativement fin avec moins de 21,4 mm et un poids de 5,82 livres. Il disposera également d’un système de haut-parleurs bidirectionnels et du matériel sans fil Intel Killer avec prise en charge du Wi-Fi 6E. Il dispose également d’un clavier de jeu rétroéclairé RVB. Chaque touche peut avoir sa propre couleur personnalisée avec le logiciel de jeu LG UltraGear Studio. Il peut également offrir des statistiques sur les performances matérielles en temps réel telles que l’horloge du processeur, le TDP et l’horloge du GPU et le taux de partage de la mémoire.

L’ordinateur portable devrait être lancé aux États-Unis et en Corée du Sud au début de 2022, et sera lancé sur d’autres marchés à une date ultérieure. Il n’y a pas de travail sur les prix à ce stade, mais vous devez vous attendre à ce que cela soit cher.

