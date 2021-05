Le premier ordinateur quantique domestique de Google pourrait devenir une réalité bien plus tôt que vous ne l’imaginez | La technologie

Google est sur un voyage de plusieurs années pour commencer à offrir les premiers ordinateurs domestiques quantiques, même si vous n’en aurez peut-être jamais besoin.

S’il y a quelques décennies, il était impensable d’avoir un ordinateur chez soi, non seulement en raison de son prix mais aussi en raison de sa taille, la plupart des foyers ont même aujourd’hui deux ou trois ordinateurs portables utilisés à la fois pour la productivité et le divertissement, et peut-être que votre premier ordinateur quantique domestique n’est pas très loin dans le temps.

Et c’est que Google en est venu à la conclusion que les ordinateurs classiques d’aujourd’hui ne sont tout simplement pas capables de simuler des molécules ou de faire des calculs beaucoup plus complexes, des calculs qui nous aideront à découvrir de nouveaux matériaux ou même à pouvoir créer de nouveaux médicaments.

Dans le cadre de la conférence annuelle des développeurs de Google, Mountain Viewers a annoncé un nouveau campus d’intelligence artificielle quantique à Santa Barbara, en Californie, qui vise à construire son premier ordinateur quantique correcteur d’erreurs, et dans cette décennie.

Ce nouveau campus Google comprend également un centre de données quantiques, un laboratoire de recherche sur le matériel et une usine de fabrication de processeurs quantiques.

Erik lucero, Ingénieur principal de Google Quantum AI, a souligné que «avec un ordinateur quantique correcteur d’erreurs, nous serons en mesure de simuler le comportement et l’interaction des molécules, afin de pouvoir tester et inventer de nouveaux processus chimiques et de nouveaux matériaux avant d’investir dans des prototypes de la vraie vie “.

IBM vient d’annoncer un nouveau jalon dans le secteur de l’informatique quantique: ils ont créé l’ordinateur quantique le plus puissant à ce jour, capable de fonctionner avec 53 qubits.

En tout cas, ce n’est pas quelque chose de proche dans le temps, car il faudra “un parcours de plusieurs années et quelques étapes pour construire 1 000 000 qubits physiques qui fonctionnent de concert à l’intérieur d’un ordinateur quantique de correction d’erreurs de la taille d’une pièce. “

Dans tous ces types d’appareils, ils auraient une utilisation inexistante dans la productivité d’un individu, et ce seraient les grandes entreprises qui pourraient avoir besoin d’un ordinateur de ce calibre pour faire des progrès au profit de l’humanité.