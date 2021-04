Le premier «Oxygen Express» des chemins de fer indiens avec sept camions-citernes vides part pour Vizag; des détails

Le transporteur national lance son premier Oxygen Express dans sa lutte contre la pandémie COVID-19.

Le tout premier train Oxygen Express des chemins de fer indiens est parti pour Visakhapatnam avec sept camions-citernes vides. À Visakhapatnam, ils seront chargés d’oxygène liquide pour le transport vers l’État du Maharashtra, a indiqué la zone du chemin de fer central. Selon un rapport du PTI, le train roulier avec sept camions-citernes vides est parti pour l’usine sidérurgique de Visakhapatnam à 20 h 05 du chantier de marchandises de Kalamboli, à environ 40 kilomètres d’ici à Navi Mumbai. Les pétroliers, à l’usine sidérurgique de Visakhapatnam, seront chargés d’oxygène médical liquide et amenés dans l’état du Maharashtra, qui fait face à une pénurie de gaz nécessaire pour le traitement des patients critiques positifs au COVID-19.

Récemment, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal avait tweeté que le transporteur national dirige son premier Oxygen Express dans sa lutte contre la pandémie COVID-19. Le service Ro-Ro est parti de Kalamboli, Maharashtra avec sept pétroliers vides pour Vizag aujourd’hui. L’Oxygen Express des chemins de fer indiens passera par un couloir vert pour le chargement d’oxygène médical liquide, a déclaré le ministre. Une rampe a été développée par la division de Mumbai de la zone ferroviaire centrale dans les 24 heures au chantier de marchandises de Kalamboli afin de faciliter le chargement et le déchargement des camions-citernes dans / depuis les wagons plats. Selon des sources citées dans le rapport, le ministre des transports du Maharashtra, Anil Parab, était présent lorsque le train est parti pour la ville portuaire d’Andhra Pradesh.

Dimanche, le transporteur national avait annoncé qu’il transporterait de l’oxygène médical liquide et des bouteilles d’oxygène à travers le pays, il exploitera «Oxygen Express» au cours des prochains jours. Les responsables avaient déclaré que les pétroliers vides seraient chargés d’oxygène médical liquide dans le cadre de l’initiative, de Jamshedpur, Visakhapatnam, Bokaro et Rourkela pour l’approvisionnement dans tout le pays. Au milieu de la spirale des nouveaux cas de coronavirus en Inde, la demande d’oxygène médical pour traiter les patients atteints de COVID-19 dans le pays a explosé, a ajouté le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.