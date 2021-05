Le premier patient Covid traité avec un «cocktail d’anticorps» est sorti; Voici où l’obtenir et son prix par dose

Le cocktail de médicaments a permis de réduire les hospitalisations et les décès jusqu’à 70%

L’Inde a strié l’administration du cocktail d’anticorps de Roche aux patients Covid-19 et les premiers patients à le recevoir, un homme de 84 ans à Haryana a également été libéré après avoir subi des soins intensifs à l’hôpital de Medanta. La procédure a gagné en popularité après avoir été utilisée pour traiter l’ancien président des États-Unis, Donald Trump. Depuis lors, il a été largement utilisé aux États-Unis et en Europe.

Roche a reçu des approbations pour l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Central Drugs Organization (CDSO) au début de Mya, alors que l’Inde était confrontée à un tsunami de cas de Covid, plus de quatre lakh par jour. La thérapie aidera les patients à obtenir un traitement avant que la condition ne s’aggrave et ne devienne à haut risque.

Le cocktail d’anticorps comprenant les médicaments Casirivimab et Imdevimab sera utilisé pour traiter les patients atteints de Covid-19 présentant des symptômes légers et modérés avant que l’état ne s’aggrave et qu’il ne soit nécessaire d’être hospitalisé. La thérapie fonctionne mieux lorsqu’elle est administrée dans les sept jours suivant la contraction de l’infection lorsque le virus se réplique et se multiplie. Le médicament empêche l’agent pathogène de pénétrer dans les cellules des patients d’où il tire sa nutrition pour se multiplier.

Le cocktail de médicaments a permis de réduire les hospitalisations et les décès de 70%. Le médicament cocktail d’anticorps était également efficace contre le traitement du nouveau variant B.1.617.2.

Comment les patients Covid peuvent obtenir le cocktail d’anticorps de Roche

En Inde, le médicament sera commercialisé par Cipla. Pour se procurer le médicament, l’hôpital, les produits pharmaceutiques, les centres de santé, tant publics que privés peuvent passer des commandes ou des demandes auprès de leur distributeur Cipla le plus proche. Une fois mis à disposition sur le marché, les patients peuvent se le procurer sur ordonnance d’un médecin agréé.

Dosage et prix du médicament cocktail

La dose de chaque patient comprend 1200 mg (600 mg de Casirivimab et 600 mg d’Imdevimab) et est au prix de Rs 59 750 toutes taxes comprises. Chaque pack peut traiter deux patients et est au prix de Rs 1,19,500 toutes taxes comprises.

S’il est ouvert pour la dose du premier patient, un flacon doit être utilisé pour le deuxième patient dans les 48 heures en magasin à 2 à 8 degrés Fahrenheit.

Patients Covid qui devraient éviter la thérapie de cocktail

Les patients qui ont déjà été hospitalisés avec des symptômes graves de Covid ne sont pas invités à ne pas prendre le médicament cocktail. Il n’est également pas recommandé pour ceux qui ont besoin d’une augmentation du débit d’oxygène de base, qui ont un nombre de SPO2 en baisse et qui ont une oxygénothérapie chronique en raison de comorbidités.

Le médicament peut provoquer un anaphylaxie – une sorte de réaction allergique. Par conséquent, il devrait être administré par des agents de santé et avoir accès à un accès immédiat aux médicaments pour médier la réaction de perfusion.

Les patients après avoir reçu la dose doivent être maintenus en observation pendant au moins une heure après l’administration et 15 à 30 minutes après l’injection sous-cutanée.

