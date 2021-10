Le premier « pipeline solaire » au monde reliera l’Australie et Singapour

in

10/01/2021 à 12:02 CEST

Oléoducs, gazoducs & mldr; ce sont des conduits qui parcourent la planète et transportent la pollution. Mais le premier « pipeline solaire » au monde a déjà été projeté, qui reliera Darwin (Australie) à Singapour sur un voyage de 5 000 kilomètres en câble sous-marin sous la mer. Ainsi, la ville asiatique et le nord de l’Australie seront alimentés en énergie photovoltaïque grâce à un projet aux proportions pharaoniques qui anticipe l’avenir immédiat qui attend le secteur.

Et c’est que, de l’avis des experts, cette initiative permet de se faire une idée de ce que sera l’approvisionnement énergétique dans les prochaines décennies. C’est une initiative sans comparaison sur toute la planète, de par ses dimensions et ses chiffres. L’investissement nécessaire est de 22 000 millions de dollars et son ouverture est prévue en 2027, bien que les travaux aient déjà commencé.

Le plus grand parc solaire pour la capture d’énergie photovoltaïque sera installé dans le Territoire du Nord de l’Australie, avec un rayonnement solaire et un espace physique abondants, car il s’agit d’une vaste zone désertique. De son côté, Singapour, destinataire de l’énergie, est une grande ville qui a décidé de franchir une étape décisive dans sa décarbonation, en phase avec ce qu’imposent la nouvelle réalité climatique et les exigences issues des accords internationaux.

Le projet s’appelle Australia-Asia PowerLink et est promu par la société australienne Sun Cable. Elle sera chargée de construire un gigantesque parc photovoltaïque de pas moins de 12.000 hectares dans un terrain désertique à 800 kilomètres au sud de Darwin.

L’endroit est l’un de ceux avec le plus d’heures d’ensoleillement sur toute la planète et accueillera pas moins de 17 à 20 Gigawatts de production d’énergie solaire de pointe et environ 36-42 Gwh de stockage par batterie.

Ces chiffres de génération supposent multiplier pratiquement par dix la taille de la plus grande installation d’énergie solaire actuellement existante dans le monde, qui est le parc Bhadia, en Inde, qui a 2,24 Gw. De plus, la capacité de stockage est 30 fois supérieure à celle du projet le plus ambitieux à ce jour.

Depuis le mégaparc photovoltaïque de Darwin, l’énergie sera transportée par des lignes aériennes jusqu’à la côte, puis se poursuivra jusqu’à Singapour sous la mer par un câble sous-marin à courant continu à haute tension, décrivant une route sinueuse à travers le fond de l’océan indonésien. .

Il devrait fournir jusqu’à 3,2 Gw d’énergie propre distribuable, ce qui, selon le site Web informatif de l’entreprise, lui permettra de fournir jusqu’à 15 % de toute l’électricité consommée par la ville de Singapour, alimentant ainsi jusqu’à trois millions de foyers.

Comme d’habitude, le grand avantage sera pour l’environnement, puisque les émissions de CO2 nécessaires à cet approvisionnement en électricité seront réduites de pas moins de 11,5 millions de tonnes, ce qui équivaut directement à retirer 2,5 millions de voitures de la circulation.

Il s’agit d’une initiative soutenue par les gouvernements australien et singapourien. Actuellement, le projet est en phase de prospection des fonds marins touchés et de mobilisation des capitaux nécessaires, volet dont la clôture est prévue en 2023, pour commencer la construction immédiatement après.

L’objectif est que l’énergie produite soit vendue à Darwin d’ici 2026 et atteigne les foyers de Singapour d’ici 2027.

Site Web du projet : https://suncable.sg/australia-asia-power-link/

Cela peut vous intéresser : L’Arabie saoudite, le pays du pétrole, se tourne vers les énergies renouvelables