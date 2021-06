Le premier podium d’Aston Martin booste Vettel après un “départ très difficile” · .

Sebastian Vettel a décrit son plaisir de marquer le premier podium d’Aston Martin après son début difficile pour la saison 2021 de F1.

Après avoir terminé deuxième par Sergio Perez, Vettel a déclaré « Je n’avais pas beaucoup d’attentes, pour être honnête, [but] Je savais que tout le week-end je me sentais bien.

« Je savais que nous pouvions marquer des points, mais je ne m’attendais certainement pas à une deuxième place. La course était vraiment forte.

Après avoir échoué à marquer lors de ses quatre premières courses avec l’équipe, Vettel a fait une percée lors de la manche précédente à Monaco, où il a terminé cinquième.

Son week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a pas bien commencé car il a raté la Q3 de justesse. Vettel n’a pas pu boucler son dernier tour en raison de la chute de Daniel Ricciardo.

Bien que frustré à l’époque, cela a donné à Vettel un libre choix de pneus pour la course. Il a pu profiter de la vitesse de départ d’un nouveau train de pneus à gomme tendre, remontant de deux places pour se hisser à la neuvième place dès le premier tour.

Sondage : Notez la course – Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Il a encore gagné du terrain suite à un redémarrage de la Safety Car, dépassant Charles Leclerc et Pierre Gasly. L’abandon de Max Verstappen et l’erreur de Lewis Hamilton en fin de course l’ont aidé à prendre la deuxième place.

Aston Martin n’a pas décroché de podium lors de sa première course de cinq courses en F1 de 1959 à 1960. Vettel a marqué son premier lors de la sixième course de son retour au championnat. L’équipe a décroché quatre podiums l’an dernier, en tant que Racing Point.

“Je pense que c’est super pour nous”, a déclaré Vettel. « Nous avons connu un début de saison très difficile. Nous nous attendions à beaucoup plus après une année aussi solide que l’équipe a connue l’année dernière. J’ai hâte de revenir pour prendre quelques verres avec les gars.

“Je pense que c’est toujours agréable de rejoindre une nouvelle équipe et d’obtenir un bon résultat”, a-t-il ajouté. “Je me suis assis ici jeudi et j’ai dit que j’étais là pour gagner et j’ai apprécié la course parce que je me rapprochais de plus en plus des endroits que j’apprécie de plus en plus.”

