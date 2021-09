Le premier pool minier Ethereum (ETH) lance des transactions privées

in

Ethermine, un pool minier de premier plan pour les pièces telles que Ethereum (ETH / USD), Ethereum Classic (ETC / USD), Ravencoin (RVN / USD), ZCash (ZEC / USD) et Beam (BEAM), a lancé un fonctionnalité qui rend les transactions privées.

Le projet, qui se présente comme le pool minier le plus fiable pour les pièces ci-dessus, a révélé cette nouvelle via un tweet plus tôt dans la journée. La fonctionnalité serait intitulée Ethermine Private RPC Endpoint.

Selon Ethermine, la fonctionnalité cherche à aider les utilisateurs à maintenir leurs opérations sur les échanges décentralisés (DEX) du mempool public. En expliquant comment activer cette fonctionnalité, Ethermine a souligné que les utilisateurs doivent démarrer Metamask, sélectionner leur réseau actuel (par exemple, le réseau principal Ethereum), cliquer sur RPC personnalisé et ajouter Ethermine RPC.

Vous voulez garder vos échanges dex loin du mempool public? Nous sommes fiers d’annoncer le point de terminaison RPC privé Ethermine. Ajoutez simplement le RPC à votre métamasque et envoyez votre transaction en privé à nos nœuds de minage, en contournant le mempool public ! https : //t.co/hXnSDt2Xqc pic.twitter.com/F4zaoGCgL9 – Ethermine (@ethermine_org) 30 septembre 2021

Selon Ethermine, l’exécution de ces étapes permettra aux utilisateurs de contourner le pool de mémoire public et d’envoyer des transactions à leurs nœuds de minage en privé. Cette fonctionnalité permettra aux traders avertis d’améliorer la confidentialité et la sécurité de leurs stratégies et activités.

Répondant à certaines préoccupations que les utilisateurs peuvent avoir, Ethermine a déclaré que les transactions resteront privées jusqu’à ce qu’un bloc d’Ethereum soit extrait.

Dans le cas des blocs Uncle, deux blocs Ethereum étant extraits et publiés dans le grand livre à peu près au même moment, les transactions sur le bloc Ethermine seront divulguées au mempool public. Cependant, le risque qu’un bloc devienne oncle est de 5%, selon Ethermine.

Les transactions de point de terminaison RPC Ethermine n’ont pas la priorité sur les autres

Ethermine a également garanti aux utilisateurs qu’il ne filtre ni n’agit sur les informations lorsque le point de terminaison les transmet aux blocs Ethereum. La société a ajouté qu’elle adhère aux principes du marché équitable de Flashbots.

Répondant à la question de savoir si les transactions effectuées via le point de terminaison Ethermine RPC ont priorité sur les autres transactions, Ethermine a déclaré :

Non, nous traitons les transactions envoyées via ce point de terminaison de la même manière que les transactions reçues via le pool de mémoire public.

Le pool minier a ajouté qu’il avait ouvert un canal Discord pour permettre aux utilisateurs de ce service de poser des questions pertinentes.

Cette nouvelle intervient alors qu’Ethermine continue de détenir la couronne du plus grand pool minier en termes de blocs produits. Selon les données d’Etherscan, le pool minier représente 22,04 % de tous les ETH extraits, suivi de SparkPool et F2Pool, qui génèrent respectivement 16,44 % et 10,94 % des blocs Ethereum.

Avec SparkPool et F2Pool devant fermer leurs opérations en Chine à la suite de la récente répression, Ethermine continuera de régner en maître pendant un certain temps.

