Le premier prix d’une Ferrari California décerné à un gagnant chanceux Crypto new media

[PRESS RELEASE – Hong Kong, Wednesday, August 11th, 2021]

Suite au lancement du token $BITE sur Uniswap en juin et pour promouvoir le jalonnement de sa crypto-monnaie, Dragonbite organise un Grand Giveaway avec une Ferrari California comme premier prix.

DragonBite vise à révolutionner l’industrie des programmes de fidélité en permettant aux gens d’échanger leurs points de récompense des programmes de fidélité participants contre des actifs numériques et d’attirer l’attention sur leur projet. L’équipe a lancé un Grand Giveaway, où – en plus de la Ferrari – les participants peuvent gagner 10 essais routiers de supercars, 5 iPhone 12 pros, 5 Airpods et des milliers de $BITE à 31 gagnants tirés au sort parmi les participants le 3 septembre 2021.

Le prix Ferrari est une référence ironique au mème crypto populaire “Quand Lambo?” Pour DragonBite, ils interrompent la question récurrente, une partie de la culture crypto naissante et un raccourci pour le succès crypto souvent demandé aux propriétaires de projets et indiquant quand la pièce vaudra-t-elle assez pour qu’ils puissent s’offrir la voiture. DragonBite espère intercepter ce mème amusant mais le remplacer pour sa campagne par “Quand Ferrari?”

Bien que les Lamborghini aient une connotation «devenir riche rapidement et mourir rapidement», DragonBite a choisi une Ferrari California pour son association à la sophistication, au luxe et à la vitesse. En offrant une supercar à l’un de ses followers, l’équipe a pour objectif de redonner à sa communauté et de sensibiliser et sensibiliser les utilisateurs à son projet.

« Nous sommes reconnaissants du soutien reçu par nos investisseurs privés et particuliers », déclare Elvan Yau, COO de DragonBite. Nous avons levé 2,7 millions de dollars US grâce à des tours privés au premier trimestre 2021 et la réponse de notre TGE en juin a été bonne malgré le ralentissement du marché à l’époque. Comme le lancement de DragonBite Dapp est prévu au quatrième trimestre 2021, nous avons pensé que cet été était le moment idéal pour remercier notre communauté et continuer à s’engager avec elle à travers une campagne sans limites ».

Pour participer au tirage au sort, les hodlers sont invités à acheter et à miser $BITE dans l’un des 3 pools de staking hébergés sur MANTRA DAO, BitMart et PolkaBridge avant le 31 août et à remplir un formulaire sur le site Web de DragonBite après avoir suivi le projet sur ses réseaux sociaux. .

DragonBite s’attend à attirer 3 000 participants au cours de l’été et les gagnants seront annoncés en direct le 3 septembre. Pour plus d’informations sur les règles, les critères d’éligibilité, les termes et conditions, veuillez visiter la page Web dédiée sur le site Web de DragonBite.

À propos de DragonBite

DragonBite est un écosystème entièrement intégré de services financiers décentralisés reposant sur des technologies interopérables et dont de nombreux aspects de l’écosystème sont contrôlés collectivement par ses membres. Son mécanisme de gouvernance repose sur 2 jetons numériques appelés BITE et BITE Point.

La source