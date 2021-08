Le premier produit Bitcoin Futures d’Europe à être lancé sur Eurex ⋆ Crypto new media

in

Alors que les États-Unis stagnent en ce qui concerne l’approbation d’un ETF, l’Europe va déjà de l’avant avec les premiers contrats à terme Bitcoin lancés par ETC Group, l’un des principaux fournisseurs de titres adossés à des actifs numériques.

Les premiers contrats à terme Bitcoin d’Europe

Selon une annonce, Eurex – la plus grande bourse de produits dérivés d’Europe – listera les premiers contrats à terme Bitcoin ETN (note négociée en bourse) le 13 septembre 2021.

Ainsi, il permettra aux investisseurs d’accéder à de futurs contrats basés sur le BTCetc Physical Bitcoin (BTCE) d’ETC Group, le premier produit négocié en bourse au monde. La poussée pour une option à terme Bitcoin intervient après que la demande institutionnelle a grimpé en flèche en Europe :

« Compte tenu de la demande institutionnelle croissante d’une exposition sécurisée au Bitcoin, nous sommes ravis de commencer à répertorier ces contrats à terme Bitcoin ETN sur notre infrastructure de négociation et de compensation réglementée chez Eurex. Cette décision permettra à un plus grand nombre d’acteurs du marché de négocier et de couvrir Bitcoin, ce nouvel avenir étant traité de la même manière que tout autre contrat dérivé en termes de compensation centrale, de compensation et de gestion des risques », a déclaré Randolf Roth, directeur d’Eurex. membre d’équipage.

ETC Group, lancé en juin 2020, est désormais l’un des plus grands ETP cryptographiques négociés au monde avec plusieurs entreprises qui y opèrent. Selon la société, le contrat à terme sera négocié et livré physiquement en BTCE, qui est soutenu à 100% par BTC.

L’Europe devant les États-Unis

L’environnement réglementaire aux États-Unis n’a pas favorisé l’espace crypto, et maintenant encore moins avec le nouveau projet de loi sur les infrastructures introduit il y a quelques semaines. Les organismes de réglementation comme la Securities and Exchange Commission stagnent actuellement pour approuver une seule demande BTC ETF.

À cet égard, l’Europe s’avère être un environnement plus convivial pour les produits cryptographiques après que la demande institutionnelle de produits liés aux crypto-monnaies a monté en flèche par rapport aux États-Unis.

Malgré le pessimisme des investisseurs aux États-Unis, le PDG de Grayscale, Michael Sonnenschein, a déclaré qu’un ETF crypto dans le pays est plus une question de «quand, pas si», et les corrections de prix du mois dernier ont permis aux détenteurs à long terme d’accumuler plus de BTC.

Plusieurs lois européennes favorisent désormais plus que jamais les crypto-monnaies. Comme CryptoPotato l’a signalé le 1er août, les fonds institutionnels allemands pourront allouer jusqu’à 20% de leurs portefeuilles en actifs numériques. L’initiative est intervenue après que diverses organisations locales ont demandé une exposition à des produits liés à la cryptographie.

