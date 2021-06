Le premier produit phare d’Android avec une caméra cachée sous l’écran pourrait avoir été révélé – .

in

Le fabricant chinois de téléphones portables ZTE a lancé le premier téléphone au monde doté d’une caméra sous-écran début septembre de l’année dernière, l’Axon 20 5G (image ci-dessus). Mis à part cette «première mondiale», le téléphone n’était pas si impressionnant. C’était un combiné de milieu de gamme qui se vendait environ 320 $, et ce n’était pas le genre de téléphone qui serait largement disponible.

Les fabricants de smartphones ont bien progressé dans le perfectionnement de la technologie des caméras sous-écran, avec une rumeur selon laquelle Samsung est prêt à lancer son premier appareil de ce type. Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 3 serait doté d’un écran Under Panel Camera (UPC), une technologie que Samsung a déjà annoncée pour les ordinateurs portables et autres appareils mobiles. Mais le Fold 3 n’est peut-être pas le seul téléphone phare à proposer un tireur selfie UPC. Xiaomi serait prêt à lancer son premier combiné avec une caméra sous l’écran plus tard cette année. Cependant, on ne sait pas s’il sera capable de battre Samsung sur le marché.

Un leaker de confiance a récemment affirmé que la technologie UPC de Samsung était très avancée en matière de qualité d’image. Cela a été l’aspect le plus difficile des conceptions d’écran UPC, s’assurer que suffisamment de lumière peut atteindre le capteur selfie placé sous l’écran OLED d’un téléphone. Xiaomi a dévoilé son prototype de caméra sous-écran il y a quelques années, prouvant que la technologie lui permettait de fabriquer un tel téléphone. Mais il s’est abstenu d’en lancer une version commerciale.

Bien que la transmission de la lumière soit élevée, ce qui est proche de l’expérience des caméras ordinaires, son apparence UPC n’est pas parfaite.

On dirait de la mosaïque.

Vous devriez savoir de quel téléphone je parle. – Univers de glace (@UniverseIce) 6 juin 2021

Le même leaker qui n’arrête pas de dire que le Fold 3 aura un écran UPC a également déclaré plus tôt cette année que Xiaomi aurait son propre produit phare doté du même type d’affichage. D’autres fournisseurs chinois de smartphones pourraient lancer de nouveaux combinés avec une technologie de caméra sous-écran plus tard cette année, notamment Oppo, Vivo et ZTE. C’est selon un précédent rapport du même leaker Samsung, Ice Universe.

Une autre rumeur disait que Xiaomi avait perfectionné sa technologie de caméra sous-écran de troisième génération, qu’il pourrait utiliser dans deux appareils plus tard cette année. Xiaomi aurait conçu une caméra sous le panneau qui est visuellement indiscernable de l’écran ordinaire. De plus, la disposition des pixels permet supposément à plus de lumière de traverser l’écran jusqu’au capteur. Ces caractéristiques restent cependant à confirmer.

Une nouvelle rumeur en provenance de Chine affirme qu’un produit phare de Xiaomi, nommé M2106118C, sera lancé plus tard cette année avec la technologie de caméra sous-écran et la prise en charge UWB, une fonctionnalité déjà présente sur les versions iPhone 11, iPhone 12 et Galaxy S21.

Cependant, le leaker n’a pas précisé quel type de téléphone Xiaomi inclura la caméra sous-écran. Xiaomi vient de lancer les téléphones phares Mi 11 Ultra et Mi Mix Fold. Un candidat possible est la version Xiaomi Mi T de nouvelle génération. Le Mi 11T devrait être lancé à un moment donné à l’automne.

Le Fold 3 devrait être dévoilé début août, selon des informations récentes.

