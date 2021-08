Le premier projet post-mandalorien de Gina Carano a été révélé, et il correspond parfaitement à la marque

Dans le grand schéma des choses, il semble que le projet sera lourd d’action pour Gina Carano, qui est tout à fait dans sa ruelle, sur la base de son travail passé. Carano produit et joue dans le film sans titre, le tournage devant commencer en octobre et se dérouler dans le Montana, le Tennessee et l’Utah. Étant donné qu’il s’agit du premier projet de Carano depuis Le Mandalorien et qu’être licencié par Disney ne pouvait être bon pour la carrière de personne, produire son propre projet a peut-être été sa meilleure option pour son premier suivi.