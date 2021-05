Le premier protocole DeFi axé sur les organismes de bienfaisance au BSC

Compartir

Splash Network est un jeton DeFi alimenté par une communauté de baleines et un protocole décentralisé qui intègre des fonctionnalités économiques et caritatives dans sa plate-forme.

Splash fait partie des protocoles caritatifs pionniers sur Binance Smart Chain (BSC). L’équipe Splash a décidé de construire le projet en BSC car cette quatrième génération est plus évolutive, efficace et facture des frais moins élevés qu’Ethereum. La chaîne Binance prend également en charge certaines des dernières fonctionnalités DeFi, notamment l’agriculture de rendement et le partage.

Le réseau Splash vient de terminer sa prévente de jetons, qui comportait une saine participation des membres de la communauté crypto. Le plafond maximal de prévente a été atteint plus tôt que prévu, et le jeton SPLASH est maintenant répertorié sur PancakeSwap, le plus grand échange décentralisé (DEX) sur BSC.

La liste signifie que les détenteurs de jetons peuvent accéder à des liquidités importantes du DEX, qui sert de passerelle principale vers l’écosystème BSC. Tous les jetons d’équipe seront verrouillés dans les fonds de liquidité (LP) de PancakeSwap pendant cinq ans.

Créer une communauté de bonnes baleines

Splash Network a trouvé un moyen passionnant et innovant de capitaliser sur l’implication des baleines. Dans la plupart des cas, les commerçants de crypto-monnaie craignent les baleines qui ralentissent souvent le vol d’une pièce / d’un jeton vers la lune. Chez Splash, les baleines sont une partie essentielle de la communauté, où elles sont les principales aides à la mission caritative du réseau.

Pour inciter ces investisseurs avec des portefeuilles d’immersion à rejoindre la communauté, Splash leur offre des caractéristiques spécifiques aux baleines qui encouragent un engagement à grande échelle.

L’un des principaux attraits pour les baleines est la fonctionnalité de gemme de la plate-forme, où les investisseurs peuvent en apprendre davantage sur les projets les plus lucratifs de l’espace DeFi qui promettent des rendements élevés. Cette fonctionnalité de gemme est disponible dans les groupes de signaux de télégramme payants de la plate-forme pour les utilisateurs qui ont des quantités minimales spécifiques de jeton SPLASH.

Les singes (investisseurs moyens) sont également pris en charge en ligne et reçoivent souvent des conseils sur la façon de négocier comme un pro. Cette catégorie d’utilisateurs de Splash peut accéder à des cours sur les baleines et à des didacticiels vidéo didactiques qui illustrent diverses stratégies de baleine qu’ils peuvent utiliser pour maximiser leurs profits.

Surnommée «l’école des baleines», cette fonctionnalité informe les singes des avantages et des inconvénients de l’utilisation de stratégies spécifiques aux baleines dans différents échanges et les aide à agir et à penser comme une baleine.

Les investisseurs reçoivent également des conseils sur le type de jetons / pièces dans lesquels investir, comment déterminer les objectifs d’achat et de vente et comment tirer profit des singes qui ont sauté dans le vert sans faire une analyse de marché appropriée.

Intégration de la charité dans l’économie décentralisée

L’objectif principal du Splash Network est d’aider les institutions dans le besoin grâce à son programme caritatif, tout en offrant à votre communauté l’opportunité passionnante d’investir dans un turdcoin prometteur.

Chaque opération contribue à générer des liquidités verrouillées au sein des LP de PancakeSwap tout en contribuant à un groupe caritatif géré par la communauté.

2% de tous les frais sur le réseau sont automatiquement envoyés à un portefeuille caritatif pour aider certains organismes de bienfaisance qui sont à l’avant-garde pour aider les personnes dans le besoin, ainsi que pour résoudre les problèmes environnementaux. La communauté Splash peut voter et décider du type de partenariats stratégiques et d’événements caritatifs auxquels elle participera à l’avenir.

5% des frais sont versés à la communauté en guise de récompense pour avoir le jeton SPLASH. Ces détenteurs gagnent des récompenses de participation grâce à la «réflexion statique» alors qu’ils voient leur solde net augmenter indéfiniment.

Pourquoi devriez-vous faire confiance à Splash

Splash dispose d’un groupe d’employés transparent disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions sur sa chaîne Telegram et sur sa page Twitter. Le protocole dispose également d’un site Web convivial avec une interface utilisateur attrayante et sécurisée.

Comme mentionné ci-dessus, la liquidité sur PancakeSwap restera enfermée dans la société en commandite pendant cinq ans pour protéger les investisseurs contre un tir de tapis. Pour instiller encore plus de confiance dans la communauté crypto, Splash a conclu son premier audit tiers, qui a été mené par Solidity Finance.

Enfin, Splash est également 100% communautaire, ce qui signifie que les détenteurs de jetons votent sur tous les aspects du projet, y compris les frais, les futures mises à jour, la gravure de jetons, les causes caritatives, etc.