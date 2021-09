Le premier râteau NMG à grande vitesse d’Indian Railways comprenant 25 voitures à partir de Bhopal ; détails ici

in

Le râteau à grande vitesse New Modified Goods est conçu pour une vitesse de 110 km par heure.

Râteau NMG à grande vitesse : bientôt, un nouveau râteau de marchandises modifiées à grande vitesse des chemins de fer indiens sera déployé ! Le premier râteau de NMG à grande vitesse (New Modified Goods) comprenant 25 voitures au total, est prêt à sortir de Bhopal dans le Madhya Pradesh, a annoncé le ministère des Chemins de fer. Il s’agit du tout premier râteau de marchandises nouvellement modifiés, converti d’autocars non climatisés de conception d’usine intégrale d’autocars (ICF) en autocars de transporteur automobile ayant diverses caractéristiques spéciales, a déclaré le ministère des Chemins de fer. En outre, le râteau à grande vitesse de nouvelles marchandises modifiées est adapté à une vitesse de 110 km par heure, a ajouté le ministère des Chemins de fer.

Pendant ce temps, le transporteur national s’apprête également à présenter ses nouveaux autocars AC à trois niveaux en classe économique. La semaine dernière, PTI avait signalé que pour offrir la meilleure expérience de voyage aux passagers au prix le plus bas, Indian Railways avait décidé de maintenir le tarif du nouvel autocar AC à trois niveaux en classe économique à 8% de moins que la classe 3-AC existante. former les autocars. Selon les responsables, le tarif des autocars climatisés à trois niveaux en classe économique est 2,4 fois le coût de base des autocars existants de la classe couchette des trains Mail & Express d’Indian Railways, ont-ils déclaré. En outre, ils ont également mentionné que 50 de ces entraîneurs ont été donnés à différentes zones des chemins de fer indiens.

Selon les responsables, maintenant que le tarif des nouveaux autocars AC à trois niveaux en classe économique a été fixé, ces autocars seront attachés aux trains Express et Mail existants d’Indian Railways. Ces nouvelles voitures climatisées à trois niveaux en classe économique remplaceront les voitures de la classe couchette dans les trains qui circulent avec une longueur maximale, ont déclaré les responsables. Jusqu’à 300 kilomètres, le tarif de base sera de 440 Rs, ce qui est le plus bas selon la distance, tandis que pour 4 951 à 5 000 kilomètres, le tarif de base le plus élevé est de 3 065 Rs, ont-ils ajouté.

