Le premier regard de ‘Chucky’ livre une allumeuse sinistre à la série SYFY

Une toute nouvelle série Chucky arrive sur le réseau SyFy, nous avons maintenant notre premier aperçu de la sinistre émission. Dans le bref teaser, nous voyons la poupée Good Guy secrètement meurtrière achetée par un adolescent dans un vide-grenier. Alors que le jeune homme s’éloigne, le propriétaire constate que « quelqu’un a pris le couteau de boucher » de son bloc à couteaux pour le vendre. Nous obtenons ensuite un flash de clips de la série, dont quelques-uns de Chucky brandissant le couteau de boucher manquant avec la plus grande (non) facilité.

Le teaser de la “nouvelle série tueuse” montre également un montage de possibles victimes sans méfiance que Chucky pourrait quitter à la suite de son saccage sanglant. En plus du nouveau teaser, Entertainment Weekly a lancé une nouvelle image de la poupée démente, montrant que les fans d’horreur de mug menaçants ont appris à aimer. Il trouve également Chucky tenant ce couteau taché de sang, qu’il cachait dans sa salopette colorée. La nouvelle émission fera ses débuts le 12 octobre, à la fois sur SyFy et sur USA Network.

Le 12 octobre, CHUCKY débarque sur @SYFY et @USA_Network ! Découvrez le teaser. pic.twitter.com/eRDMSNfUga – FANGORIA (@FANGORIA) 16 juillet 2021

“Après l’apparition d’une poupée Chucky d’époque lors d’une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville”, lit-on dans un synopsis officiel de la nouvelle émission. “Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire.”

La nouvelle série a été créée et développée par le créateur de Chucky Don Mancini, qui est le showrunner du projet. La star emblématique de Chucky, Brad Dourif, avait déjà été annoncée comme revenant pour exprimer la poupée maléfique dans la nouvelle série. Mancini et Douriff travaillent ensemble sur les films Child’s Play depuis la sortie du premier en 1988. Depuis lors, Mancini est le scénariste de chaque film de Chucky, Douriff exprimant la marionnette meurtrière dans chacun, ainsi que le rôle de Charles Lee Ray, le tueur vicieux qui utilise le vaudou pour transférer son âme dans la poupée “Good Guy” qu’est Chucky. C

Child’s Play 2 (1990), Child’s Play 3 (1991), Bride of Chucky (1998), Seed of Chucky (2004), Curse of Chucky (2013) et Cult of Chucky (2017), sont toutes les suites directes du cinéma original. En 2019, United Artists et Orion Pictures sortent Child’s Play, une ré-imagination du film original, qui n’est pas lié au scénario de la franchise principale. Ni Mancini ni Douriff n’ont été impliqués dans la production de ce film.