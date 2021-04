Le premier regard de Patrick Stewart sur la saison 2 de Picard confirme le retour du personnage emblématique de Star Trek

Bien sûr, tout changement à ce moment historique pourrait potentiellement changer l’intégralité de Star Trek dans son ensemble. La destruction de Romulus a entraîné l’arrivée de Nero dans le temps via un vortex temporel, qui a créé la chronologie Kelvin. À moins que le but de Star Trek: Picard Saison 2 ne soit de reconfigurer les films de JJ Abrams, je ne peux pas imaginer qu’il y aurait un changement durable qui aurait empêché les actions de Nero. Peut-être que Q a l’intention d’envoyer Picard ailleurs, ou nous apprendrons finalement que, peu importe ce que Starfleet a fait ce jour-là, le résultat était le même. Tout ce que nous savons, c’est que Q reviendra, ce qui signifie généralement une certaine folie pour Picard et d’autres.