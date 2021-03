Le premier regard sur la nouvelle voiture électrique de Kia révèle un intérieur construit pour l’avenir

Kia a révélé les premières images de design extérieur et intérieur de sa prochaine voiture électrique, l’EV6 – et cela ressemble certainement à un véhicule construit pour la nouvelle ère de l’électrification.

Prête à devenir la première des voitures du constructeur sud-coréen à être disponible exclusivement en tant que véhicule électrique (plutôt qu’aux côtés d’un modèle hybride), la EV6 – dont le dévoilement officiel est prévu plus tard ce mois-ci – regorge de gadgets et de gadgets. qui, selon Kia, englobera les interactions entre les humains et les machines.

Nous en saurons plus sur les spécifications techniques de la voiture – et ce que ces interactions pourraient signifier exactement – lorsque l’EV6 sera officiellement annoncée dans le monde entier, mais ces images donnent un aperçu du type de technologie à attendre de la dernière entrée de Kia sur le marché des véhicules électriques. .

L’extérieur serait calqué sur un « Digital Tiger Face », qui cherche à combiner une esthétique intelligente et futuriste avec une technologie pratique tout en gardant à l’esprit l’aérodynamisme (et ressemblant à un tigre, apparemment).

(Crédit d’image: Kia)

À l’avant de la voiture, des phares dynamiques se trouvent au-dessus de la nouvelle « calandre Tiger Nose » de Kia – qui se concentre sur une faible prise d’air et la canalisation du flux d’air sous la voiture – tandis que le pare-brise semble positionné à un angle nettement plus net que ce à quoi vous vous attendez habituellement.

L’arrière de l’EV6 est orné d’un ensemble de feux arrière particulièrement futuriste, tandis qu’un becquet de toit ajoute une sensation plus sportive à un SUV crossover par ailleurs minimaliste.

C’est ce qui est à l’intérieur qui compte

L’intérieur, cependant, est l’endroit où les choses prennent vraiment un tournant pour le Blade Runner.

D’un point de vue technologique, l’intérieur de l’EV6 est le premier à être conçu à l’aide de la nouvelle plate-forme modulaire électrique-globale (E-GMP) de Kia. Si nous ne savons pas encore exactement ce que ce nouveau système apportera à la voiture, l’EV6 est néanmoins le premier véhicule à bénéficier des dernières technologies intérieures du constructeur.

(Crédit d’image: Kia)

Ce que nous pouvons retenir de ces images, c’est un écran de navigation HD incurvé à double écran du type que nous avons vu chez Mercedes. S’étendant du volant au centre de la voiture, le système AVN (navigation audiovisuelle) semble afficher une carte d’itinéraire devant le conducteur, avec un contenu d’infodivertissement placé au-dessus de la console centrale.

Fait intéressant, il semble y avoir un nombre minimal de boutons physiques sur cette configuration à double écran, ce qui suggère que les conducteurs pourraient naviguer dans le système AVN en utilisant uniquement les commandes au volant et les commandes vocales.

Pour les passagers, les réglages HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) peuvent être contrôlés à l’aide d’une série de boutons haptiques, tandis que Kia affirme que les cinq sièges sont créés à partir de plastique recyclé.

Karim Habib, vice-président senior et directeur du Kia Global Design Center, a déclaré à propos de la voiture à venir: «Avec EV6, nous visions à créer un design distinctif et percutant en utilisant une combinaison de fonctionnalités sophistiquées et de haute technologie. […] tout en offrant un espace unique en tant que VE futuriste. «

On ne sait pas encore à quoi ressemblera l’EV6 sous le capot – ni même la nature exacte des technologies qui s’y trouvent – mais il est évident que Kia a conçu son dernier EV en pensant à l’avenir.