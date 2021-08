Le premier rival de Conor McGregor, Jose Aldo, soutient de manière surprenante Notorious pour faire un retour époustouflant après une fracture de la jambe et revenir au sommet de l’UFC

Conor McGregor a trouvé un soutien improbable alors que son chemin de retour à partir d’une jambe cassée commence.

L’Irlandais a subi une fracture du tibia et du péroné à la fin du premier tour de son combat avec Dustin Poirier à l’UFC 264.

Conor McGregor a subi une mauvaise pause contre Dustin Poirier

Jose Aldo, le premier vrai rival de McGregor à l’UFC et l’homme à qui il a remporté le titre des poids plumes de l’UFC, soutient The Notorious pour se rétablir complètement et se battre une fois de plus.

“Tout d’abord, je suis contrarié par la blessure”, a déclaré Aldo à Ag. Se battre. «C’est assez difficile, nous travaillons avec notre corps, nous essayons de le garder en bonne santé parce que de cette façon, nous pouvons toujours travailler.

« Je pense qu’il peut [get back to fighting at a high level]. Je ne doute jamais des champions, de l’esprit et de la volonté des champions. Il a dominé auparavant et était le champion des poids légers et poids plume. Tout dépend de lui. S’il veut revenir à un niveau élevé, il peut le faire.

. – .

Aldo a combattu McGregor en 2015

McGregor dit qu’il se battra à nouveau et vise un retour l’année prochaine contre Dustin Poirier. Le président de l’UFC, Dana White, a provisoirement suggéré que juillet 2022 pourrait être sur les cartes.

Sa rivalité avec Aldo en 2015 est ce qui a catapulté McGregor au premier plan. The Notorious était extrêmement divertissant et il cherchait à se mettre sous la peau d’Aldo et il était clair que pendant leur tournée promotionnelle, McGregor s’était mis dans sa tête.

Encore mieux pour McGregor et sa mystique, il assommerait Aldo en seulement 13 secondes lorsqu’ils se rencontreraient pour le titre incontesté des poids plume. C’est toujours le KO le plus rapide jamais réalisé dans un combat pour le titre UFC.

Aldo pensait que McGregor se débrouillait bien avant sa rupture de jambe – contrairement à quelques 10-8 des juges – et il pense que si McGregor y pense, il peut non seulement revenir mais reprendre le dessus.

McGregor a eu besoin de 13 secondes pour endormir Aldo en 2015

« Le combat se passait bien surtout parce que Conor a oublié [his promotional] côté et a essayé d’être le combattant et de gagner jusqu’à ce que cette situation de jambe se produise », a déclaré Aldo. “Mais, mec, je pense que c’est à lui de décider [to return]. S’il veut revenir, il travaillera dur, abdiquera de certaines choses pour y arriver, se consacrera et retournera sur le chemin de la victoire.

McGregor a taquiné qu’il boxerait dans un fauteuil roulant contre l’impressionniste Al Foran pour la charité, bien que ce ne soit peut-être pas avant la fin de cette année ou le début de 2022.

Aldo est de retour en action ce week-end. Le Brésilien affronte Pedro Munhoz à l’UFC 265, mais il n’a gagné que trois fois en neuf combats depuis qu’il a affronté McGregor après avoir été invaincu depuis 10 ans.