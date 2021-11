Le premier rôle à l’écran de Sofia Vergara après la révélation de la « famille moderne »

Sofia Vergara a aligné son premier rôle en direct après la fin de Modern Family. La sitcom s’est terminée en 2020 et Vergara fait un saut vers un rôle beaucoup plus dramatique. Le nominé aux Emmy Awards s’est associé à Netflix et à l’équipe créative derrière Narcos and Narcos: Mexico for Griselda, une série limitée sur Griselda Blanco, le baron de la drogue colombien connu sous le nom de « Black Widow ». Vergara jouera dans la série et servira de producteur exécutif.

Le Hollywood Reporter a révélé qu’Eric Newman, le showrunner de Narcos et Narcos : Mexique, sera le scénariste et producteur exécutif de Griselda. Andrés Baiz dirigera les six épisodes et Ingrid Escajeda de Justified servira de showrunner. « Griselda raconte la vie réelle de la femme d’affaires colombienne avisée et ambitieuse Griselda Blanco, qui a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire », lit-on sur la ligne de connexion officielle de Netflix. « Une mère dévouée, le mélange mortel de charme et de sauvagerie sans méfiance de Blanco l’a aidée à naviguer de manière experte entre la famille et les affaires, ce qui l’a amenée à devenir largement connue sous le nom de Black Widow. »

Cependant, bien qu’elle provienne de l’équipe Narcos, Griselda n’est pas une série dérivée ni liée à la franchise de quelque manière que ce soit. « Griselda Blanco était un personnage plus grand que nature dont les tactiques impitoyables mais ingénieuses lui ont permis de diriger un empire d’un milliard de dollars des années avant la plupart des piliers masculins les plus notoires sur lesquels nous en savons tant », a déclaré Vergara à THR. « Nous sommes ravis d’avoir trouvé les partenaires parfaits en Eric, Andrés et Netflix pour nous aider à porter cette histoire de sa vie à l’écran. »

« Griselda Blanco est depuis longtemps un projet passionné pour Sofia, et nous sommes reconnaissants qu’elle et ses partenaires de LatinWe nous aient choisis pour l’aider à raconter cette histoire », a ajouté Newman. « Sofia est un talent brillant et sa passion combinée à une histoire fantastique de [writer Doug Miro] et Ingrid, et l’incroyable Andrés Baiz à la tête de la réalisation, signifie que nous avons une série très excitante à partager avec le public. projet intitulé La marraine avec STX Films.