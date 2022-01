Le premier rôle majeur de Keanu Reeves à la télévision dévoilé

Keanu Reeves est la dernière star hollywoodienne à faire un saut tardif à la télévision et il n’aurait pas pu choisir un projet plus excitant pour commencer. Il est en pourparlers pour jouer dans The Devil in the White City, une longue série avec Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese alors que les producteurs rapportent Deadline. Le projet est maintenant chez Hulu et est une adaptation du livre 2003 d’Erik Larson.

Le Diable dans la ville blanche est une histoire vraie sur l’architecte Daniel H. Burnham et le docteur Henry H. Holmes et se déroule lors de l’Exposition mondiale colombienne de Chicago de 1893. Burnham rêvait de faire une grande place sur le monde tandis que Holmes construisait un « Murder Castle » lors de la foire pour séduire et assassiner des jeunes femmes. On ne sait pas quel rôle Reeves jouera et aucun autre casting n’a été signalé. Il est possible que Reeves incarne Burnham depuis que Holmes a été exécuté à l’âge de 34 ans en 1896.

DiCaprio essaie de porter le livre de Larson à l’écran depuis 2010, date à laquelle il a acheté les droits pour faire un film. Cette année-là, il a été mis en place à Paramount Pictures avec Scorsese en tant que réalisateur. En 2019, le projet a été relancé à Hulu, avec DiCaprio et Scorsese toujours attachés en tant que producteurs exécutifs. Paramount Television Studios produit avec ABC Signature et Appian Way de DiCaprio. Les autres producteurs exécutifs du projet sont Sam Shaw, Rick Yorn, Jennifer Davisson et Stacey Sher. Todd Field (In the Bedroom, Little Children) a été embauché pour réaliser les deux premiers épisodes.

En avril 2020, Sher a déclaré à Deadline que le projet était toujours en cours et que Sam Shaw (Castle Rock) avait été embauché pour écrire. « Je suis vraiment excité à ce sujet et j’espère que nous allons y arriver. Sam Shaw a fait un travail remarquable pour le concevoir », a déclaré Sher à l’époque. « Dans ce cas, les défis étaient de savoir comment réduire le temps à deux heures, tant de personnes extrêmement talentueuses ont tenté de le faire. Nous sommes toujours en développement et, espérons-le, nous nous préparons à en sortir bientôt. »

Reeves peut maintenant être vu dans les salles dans le quatrième film Matrix, The Matrix Resurrections. Il travaille également sur deux autres films de John Wick, dont le premier devrait sortir en salles le 24 mars 2023. En 2020, il a joué dans Bill & Ted Face the Music et The Spongebob Movie: Sponge on the Run. Ses seuls crédits télévisés incluent la série animée Bill & Ted de 1990 et un rôle de soutien dans la sitcom américano-suédoise de 2016-2018 Swedish Dicks.