Le premier rôle principal de “Bridgerton” Star Rege-Jean Page depuis la sortie de Netflix

Rege-Jean Page, ancien de Bridgerton, a décroché son premier rôle principal depuis l’annonce de sa sortie de la série Netflix. La date limite révèle que l’acteur jouera le rôle principal et produira une autre itération de The Saint pour Paramount Pictures. Lorenzo DiBonaventura, Brad Krevoy et Mark Vahradian produiront aux côtés de Page. Kwame Kwei-Armah est attaché en tant qu’écrivain. Robert Evans, le regretté producteur du film de 1997 avec Val Kilmer, recevra également un crédit de producteur.

La série a été créée pour la première fois dans les années 1960 en tant qu’émission télévisée britannique populaire mettant en vedette Roger Moore. Basé en partie sur les romans des années 1920 écrits par Leslie Charteris, le spectacle suit Simon Templar (alias The Saint) –– un voleur à louer avec de bonnes intentions dont le travail l’envoie voyager à travers le monde dans une aventure non divulguée. Le point de vente rapporte que ce nouveau chapitre sera une version repensée du personnage et de l’univers de travail.

De plus amples informations sur la personne qui dirigera le film n’ont pas encore été publiées – mais il est supposé que Dexter Fletcher, qui dirige et produit actuellement The Offer for Paramount +, rejoindra le projet. La présidente de Paramount Motion Picture Group, Emma Watts, serait dans Page depuis qu’elle a vu sa performance en petits groupes dans la série Shonda Rhimes, s’assurant d’attraper la star pour le projet sans titre Dungeons and Dragons des studios où il jouera aux côtés de Chris Pine.

Page s’est exprimé en avril au sujet de sa sortie. “La course d’une vie”, a écrit l’acteur de 31 ans dans un post Instagram. “Ce fut un plaisir absolu et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille – pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre casting incroyablement créatif et généreux, notre équipe, nos fans exceptionnels – tout a été au-delà de tout ce que j’aurais pu avoir imaginé. L’amour est réel et ne fera que grandir. ” Bien qu’on ne sache pas ce qu’impliquera la saison 2 de l’émission Netflix, Lady Whistledown promet que la deuxième saison montrera que Daphne (Phoebe Dynevor) « restera une épouse et une sœur dévouée » au vicomte, et explorera « la prochaine saison sociale et ce il a à offrir” qui comprend “plus d’intrigue et de romance que [viewers] peut-être capable de supporter.” Elle a ajouté: “La saison 1 n’était que la pointe de l’iceberg de Bridgerton, attendez de voir ce que nous avons en réserve … Et vous pouvez me faire confiance, je le saurais après tout.”