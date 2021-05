Le premier rover chinois sur Mars est enfin en croisière – .

Sur la liste des grandes surprises de la science spatiale au cours de la dernière décennie, le fait que la Chine soit rapidement devenue l’un des principaux acteurs de l’exploration spatiale doit être près du sommet. Le pays, qui a vu pendant des décennies les États-Unis, la Russie (et anciennement l’Union soviétique) et les pays européens lancer des orbiteurs, des atterrisseurs et des rovers toujours plus avancés, a rattrapé et dans certains cas surpassé ses pairs en complétant certains missions très difficiles. Le dernier en date se trouve sur Mars, où l’Administration spatiale nationale chinoise a envoyé un trio de machines de haute technologie l’année dernière.

L’orbiteur, l’atterrisseur et le rover sont tous arrivés sur Mars en février, à peu près au même moment où le rover Perseverance de la NASA est apparu, mais le matériel chinois a passé un certain temps en orbite avant que l’atterrisseur et le rover ne soient envoyés à la surface. Maintenant que l’atterrisseur est assis sur la terre de couleur rouille depuis près de deux semaines, les gestionnaires du rover sur Terre ont enfin eu la chance de le relâcher, et le rover est maintenant officiellement en déplacement.

Dans les nouvelles images publiées par la CNSA, nous pouvons voir l’atterrisseur laissé derrière alors que le rover fait enfin son chemin sur la surface martienne. Le rover n’a passé que peu de temps sur la plate-forme de l’atterrisseur après son atterrissage, en roulant le 21 mai, selon l’agence spatiale chinoise.

L’image a été prise peu de temps après que le rover a reçu et exécuté des commandes pour quitter la plate-forme d’atterrissage. Si vous vous souvenez des photos publiées par la Chine il y a une semaine, nous avons pu voir quelques-uns de la surface du rover du haut de la plate-forme d’atterrissage, avec les rampes déployées pour permettre au rover de faire le court trajet vers le bas.

Maintenant que le rover est en sécurité à la surface, il peut sérieusement commencer sa mission scientifique. Le rover n’est pas aussi grand ou bien équipé que Perseverance de la NASA, mais pour le premier rover martien du pays, il est correctement équipé d’instruments qui pourraient conduire à des découvertes intéressantes.

Le rover est conçu pour durer environ trois mois, bien qu’il soit tout à fait possible qu’il puisse vivre beaucoup plus longtemps que cela. Les rovers de la NASA sont réputés pour avoir survécu plusieurs fois à leur durée de vie prévue, et il pourrait en être de même pour le nouveau robot chinois. Premièrement, il devra survivre assez longtemps pour mener à bien sa mission, qui comprendra l’exploration de la région où l’atterrisseur a atterri, l’échantillonnage des roches et du sol et l’étude d’autres caractéristiques de la surface qui semblent intéressantes mais qui ne sont pas trop loin.

La Chine a déclaré qu’elle souhaitait envoyer des humains à la fois sur la Lune et sur Mars et prévoit de le faire le plus tôt possible. Ce rover est un pas en avant dans cette direction, mais il reste à voir les efforts que le pays consacrera à un nouveau programme sur Mars maintenant que cette étape est franchie.

