Le premier service Robotaxi est déjà opérationnel en Chine | Moteur

Nous avons vu de nombreuses voitures autonomes en test, mais le Baidu Apollo est le premier qui soit déjà disponible pour le grand public. Plus besoin de lever le bras et de crier au milieu de la rue: “Hé, taxi!”.

Les taxis autonomes ils sont déjà là. Au moins en Chine. Le premier service Robotaxi est désormais disponible à Pékin. Ce sera l’un des transports vedettes des Jeux olympiques d’hiver de 2022.

Comme avec Google dans l’Ouest, Le moteur de recherche chinois Baidu est également l’un des pionniers de la technologie de la voiture autonome, avec 2 900 brevets dans le domaine de la conduite intelligente.

Baidu développe des voitures électriques autonomes depuis 8 ans, avec une flotte de 500 véhicules qui a parcouru 10 millions de kilomètres en essais routiers. Les autorités considèrent que son Service Robotaxi, appelé Baidu Apollo, est déjà prêt à transporter des passagers dans les rues de Pékin comme un service de taxi conventionnel … mais sans chauffeurs de taxi …

Depuis le 2 mai dernier, Baidu Apollo travaille déjà autour du parc de Shougang.

Les robots-taxis électriques ne peuvent pas circuler dans tout Pékin, ils sont limités à une zone de quelques kilomètres de long qui correspond à l’endroit où se trouveront les installations et les hôtels des futurs Jeux Olympiques d’hiver de 2022.

D’une certaine façon, C’est une phase de test pour le transport autonome de l’événement sportif, mais avec de vrais passagers.

Les personnes qui souhaitent utiliser le service Robotaxi s’arrêtent et en appellent un à l’aide de l’application Apollo Go. Sur une carte, ils indiquent où ils veulent aller:

Ensuite, le taxi doit scanner un code QR qui apparaît sur le mobile pour confirmer qu’il a payé le billet, et un autre code sur la carte de santé, qui indique que cette personne a été vaccinée contre le coronavirus.

Déjà à l’intérieur du véhicule, le taxi autonome ne démarre pas tant que les portes ne sont pas fermées et que les passagers se sont bouclés.

Il ne reste plus qu’à profiter du voyage confortable et silencieux. Que vous manquiez (ou pas) les discussions sur la météo ou le football avec le chauffeur de taxi, cela dépend de chacun …

Les Robotaxi Baidu Apollo Ils utilisent un système de navigation autonome qui tire parti de la connexion 5G pour recevoir des données de l’environnement et des caméras avec détection de mouvement. Nous n’avons pas de données sur la vitesse qu’elle atteint, même si le plus logique est de penser qu’elles circulent plus lentement que les voitures classiques.

Nous ne savons pas non plus si ces taxis autonomes ont leur propre voie, ou circulent aux côtés de véhicules conventionnels.

«À l’avenir, Baidu Apollo lancera des robots-taxis sans conducteur dans plus de villes, permettant au public d’accéder à des services de voyage plus écologiques, sobres en carbone et plus confortables, tout en continuant d’améliorer le processus de service sans conducteur et l’expérience utilisateur», explique Yunpeng Wang, vice-président de la division motrice de Baidu. “La commercialisation de la conduite autonome peut réduire efficacement les embouteillages et aider à atteindre le sommet des émissions de dioxyde de carbone et atteindre la neutralité carbone en Chine.”