Le premier skin électronique de Samsung anticipe à quoi ressembleront les smartphones du futur | La technologie

Les Sud-Coréens travaillent sur un appareil sous la forme d’une peau électronique extensible, qui sera capable de détecter votre rythme cardiaque avec une extrême précision, entre autres.

Samsung travaille actuellement sur différentes technologies qui nous permettent d’avoir des smartphones flexibles que nous pouvons plier et ranger dans notre sac à main ou notre poche de manière simple et étonnante, mais les Sud-Coréens veulent aller beaucoup plus loin avec d’autres types d’appareils qui pourraient se déformer au maximum.

Plus précisément, les Sud-Coréens ont développé un écran OLED semblable à une peau avec un moniteur de fréquence cardiaque intégré et cela peut apparemment être étiré jusqu’à 30%. Grâce à cette technologie, des mesures plus précises peuvent être fournies que les appareils portables actuels, et en plus avec une plus grande durabilité.

Une équipe de chercheurs du Institut de technologie avancée de Samsung (SAIT) qui a réussi à créer un appareil portable avec un écran flexible qui peut fournir des mesures stables, même après avoir été étiré jusqu’à 1000 fois.

Pour atteindre un objectif tel que l’appareil puisse être étiré de manière si prononcée, ils ont réussi à remplacer la matière plastique utilisée dans les écrans extensibles actuels par élastomères. Ils ont ensuite modifié sa composition moléculaire afin d’augmenter sa résistance et d’atténuer le stress causé par l’allongement. pouvoir même intégrer un semi-conducteur dans l’appareil.

Non seulement cela, ils ont également appliqué un matériau d’électrode extensible qui résiste à la déformation dans la zone élastomère. En rendant l’élastomère plus résistant aux produits chimiques et à la chaleur, ils ont montré que leur invention peut être équipée de capteurs et de semi-conducteurs de suivi de la santé similaires à ceux utilisés par les montres intelligentes.

L’avantage de ce type de dispositif pliable est qu’il s’adapte mieux au mouvement en se fixant sur la peau des utilisateurs, par exemple, pour faire une mesure continue du rythme cardiaque, et avec une plus grande sensibilité. Cependant, ils ont même réussi à capter un signal de battement de cœur qui était 2,4 fois plus fort par rapport à un capteur de silicium fixe.

À l’avenir, ils souhaitent que ces appareils flexibles soient utilisés pour surveiller la saturation périphérique en oxygène, la lecture de l’électromyogramme et la pression artérielle.