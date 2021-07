Le premier smartphone de Qualcomm est là et il est fabriqué par Asus : spécifications, prix, disponibilité en Inde, autres détails

Le combiné Snapdragon Insider est livré avec le processeur Qualcomm Snapdragon 888 SoC

Qualcomm a sorti son premier smartphone. Surnommé “Smartphone pour Snapdragon Insiders”, le téléphone en question est construit par Asus et devrait être lancé sur plusieurs marchés, dont l’Inde, dans les jours à venir. Il dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran AMOLED 144 Hz et de 512 Go de stockage, d’un logiciel Android 11 et plus encore. Qualcomm fournira une paire d’écouteurs stéréo sans fil (TWS), fabriqués par Master & Dynamic avec le smartphone pour Snapdragon Insiders. Dans la boîte, les acheteurs potentiels recevront également un chargeur rapide Qualcomm Quick Charge 5 (65 W dans le monde / 35 W en Inde), un pare-chocs en caoutchouc personnalisé et deux câbles tressés USB Type-C vers USB Type-C.

Smartphone pour Snapdragon Insiders prix, disponibilité

Le smartphone pour Snapdragon Insiders est au prix de 1 499 $ (environ 1 12 200 Rs) pour le seul modèle de stockage de 16 Go + 512 Go. Le téléphone n’est disponible qu’en bleu nuit. Il sera disponible à l’achat via la boutique en ligne et hors ligne d’Asus à partir du mois d’août. Initialement, il sera disponible en Chine, au Japon, en Corée, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni, suivis de l’Inde.

Smartphone pour Snapdragon Insiders spécifications, fonctionnalités

Le combiné Snapdragon Insider est livré avec un processeur SoC Qualcomm Snapdragon 888 et intègre 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Le combiné dispose en outre d’une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels et un objectif f/1.8. Il existe également un capteur Sony IMX363 de 12 mégapixels avec un objectif ultra-large f/2,2 et un téléobjectif de 8 mégapixels. Les caméras principale et téléobjectif sont également équipées d’une stabilisation optique de l’image (OIS). À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 24 mégapixels.

Il est doté de deux haut-parleurs stéréo intégrés pouvant être associés à Snapdragon et à un son AMP intelligent. Il existe également des microphones quad HDR avec une plage dynamique de 114 dB. Il y a un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, un magnétomètre et un capteur de proximité à part le capteur d’empreintes digitales avant à l’arrière.

Le smartphone comporte également une icône de boule de feu Snapdragon illuminée à l’arrière qui s’allume lorsque l’utilisateur reçoit un nouvel appel vocal ou une notification de message. Vous pouvez également l’activer ou le désactiver dans les paramètres.

Les options de connectivité pour le téléphone Snapdragon Insiders incluent 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.2 avec prise en charge aptX Adaptive, NFC, GPS/A-GPS/NavIC et un port USB Type-C.

Le smartphone pèse 210 grammes et mesure 9,55 mm d’épaisseur. Il y a une batterie de 4 000 mAh avec prise en charge de la charge Qualcomm Quick Charge 5.0.

Quant aux écouteurs, ils sont alimentés par Qualcomm QCC5141 et incluent la suppression active du bruit Qualcomm ainsi que les technologies d’annulation d’écho et de suppression du bruit cVc. L’appareil prend en charge la prise en charge de l’audio 24 bits, 96 kHz ainsi qu’un streaming à latence ultra-faible lorsqu’il est connecté via Bluetooth et peut être connecté au smartphone même dans des environnements RF occupés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.