Le premier smartphone sans prise casque n’était pas un iPhone

Demandez à beaucoup de gens quand la prise casque a commencé à disparaître des smartphones et ils pointeront probablement vers l’iPhone 7 à partir de 2016. C’est certainement l’exemple le plus connu, celui qui a incité de nombreux fabricants de téléphones Android à emboîter le pas.

Cependant, Apple n’a pas été le premier. Il s’avère que Oppo a été la première grande marque à abandonner la prise casque avec son Oppo R5 de milieu de gamme à l’automne 2014, deux ans avant l’iPhone. Voici pourquoi Oppo a d’abord retiré le port 3,5 mm et pourquoi la décision d’Apple a finalement plus résonné auprès du public.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones avec une prise casque

Pourquoi Oppo a retiré la prise casque

En termes simples, Oppo a supprimé la prise casque pour se vanter. Avec une épaisseur de 4,85 mm (0,19 pouces), le R5 était le smartphone le plus fin au monde lors de son annonce. Il était à peine plus épais que le port micro-USB que vous avez utilisé pour le charger, et un port de 3,5 mm aurait été un ajustement difficile. Le R5 a perdu cette couronne au profit du Vivo X5 Max de 4,75 mm (qui comprenait une prise, ajouterions-nous), mais c’était clairement un appareil qui attirait l’attention à une époque où les produits phares comme le Galaxy S5 et l’iPhone 6 étaient comparativement plus volumineux.

À son crédit, Oppo a inclus un adaptateur afin que les utilisateurs puissent utiliser des écouteurs existants avec une prise 3,5 mm. Malheureusement pour ceux qui ne pouvaient pas supporter les dongles et les fils emmêlés, le R5 est arrivé bien avant que les écouteurs Bluetooth ne soient vraiment prêts pour le grand public. Vous faisiez un sacrifice conscient au nom de l’esthétique.

Les raisons d’Apple pour retirer la prise casque étaient plus pratiques. Alors que vous vous souvenez probablement que l’entreprise a justifié le retrait par «courage», le géant de la technologie a également noté que la suppression du port hérité libérait un espace interne précieux. Apple pourrait installer un moteur Taptic plus puissant (retour haptique) ou une batterie plus grosse, par exemple. Que vous ayez ou non acheté cet argument à l’époque, l’iPhone X et les futurs téléphones Android ont fait un meilleur cas en entassant de nombreuses fonctionnalités dans des conceptions qui sont restées relativement minces.

Pourquoi Apple a rendu le concept «populaire»

Mais pourquoi Apple a-t-il incité l’industrie du téléphone à abandonner la prise casque alors que les efforts d’Oppo gagnaient peu de terrain? L’influence d’Apple a certainement aidé, pour commencer. En tant que marque de téléphone massive avec une longue histoire de tendance, cela pourrait rendre le concept acceptable pour les rivaux qui hésitaient à prendre les devants. Même Samsung, qui a critiqué Apple pour avoir abandonné le port 3,5 mm, a discrètement tiré ses critiques après la sortie de la série Galaxy Note 10.

Ce n’était pas la seule explication, remarquez. Apple a associé le lancement de l’iPhone 7 au lancement des AirPod d’origine, offrant aux acheteurs un ensemble d’écouteurs sans fil faciles à installer et à utiliser. Que vous voyiez ou non cette décision comme un stratagème cynique pour stimuler les ventes d’accessoires, cela a rendu le retrait de la prise casque plus facile à avaler en rendant l’audio sans fil presque sans douleur. Les AirPod ont certainement résonné auprès du public, devenant un succès retentissant et inspirant une vague de copieurs.

Dans cette optique, le mouvement d’Oppo était trop petit, trop tôt. La société n’a pas eu assez d’influence en 2014 pour secouer l’industrie en supprimant la prise casque, et le R5 n’a pas beaucoup gagné du choix ni n’avait une alternative de casque viable en attente dans les coulisses. Apple a réussi en présentant un argument plus fort et en mettant toutes les pièces en place au bon moment.

Ceci est le treizième article de notre série «Le saviez-vous». Dans celui-ci, nous plongeons dans les livres d’histoire d’Android et de la technologie grand public pour découvrir des faits ou des événements importants et intéressants qui ont été oubliés au fil du temps. Que voulez-vous nous voir couvrir ensuite? Faites-nous savoir dans les commentaires et consultez nos entrées précédentes dans la série ci-dessous.