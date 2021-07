Le premier solo éponyme de Rory Gallagher célèbre ses 50 ans avec un coffret

Pour célébrer le 50e anniversaire de Rory Gallagher premier album solo éponyme de 1971, UMC a le plaisir d’annoncer la sortie le 3 septembre 2021 d’un coffret de luxe de cinq disques de l’album qui comprendra un tout nouveau mix de l’album original, trente prises et prises alternatives inédites, un six chansons de 1971 BBC Radio John Peel Concert du dimanche, plus quatre morceaux de session de la BBC Radio Sounds of the Seventies de 1971, tous masterisés aux studios Abbey Road.

Est également inclus un DVD inédit de 50 minutes du tout premier concert solo de Rory qui a été filmé à Paris, en France, pour l’émission télévisée ‘Pop Deux’.

Le package complet contiendra également un livre cartonné de 32 pages avec de nombreuses photographies rares et inédites du photographe de rock britannique Barrie Wentzell, des essais et des souvenirs de l’enregistrement de l’album, y compris des paroles de chansons écrites à la main par Rory Gallagher, et une affiche exclusive en édition limitée.

Les éditions 2CD et 3LP de l’album seront des versions réduites du Deluxe Boxset. Il y aura également un 1LP couleur en édition limitée D2C avec le John Peel Sunday Concert.

Le coffret comprendra également des notes de pochette exclusives écrites par son frère et manager Donal Gallagher, son bassiste de longue date Gerry McAvoy (1970-1991) et le photographe Barry Wentzel, ainsi qu’une interview complète de 1971 avec Rory par le journaliste Roy Eldridge.

Le premier album éponyme de Gallagher présente certaines des chansons les plus appréciées de Rory telles que « I Fall Apart » (la deuxième chanson la plus écoutée de Rory), « Laundromat » et « Just The Smile ». Lors des sessions de mixage de 2021, on a également découvert “At The Bottom”, un morceau inédit que Rory a fini par réenregistrer pour son 1975. À contre-courant album, plus “Advision Jam” un instrumental rock. L’enregistrement a vu Rory Gallagher à la guitare et au chant ainsi qu’au saxophone alto, à l’harmonica et à la mandoline, Gerry McAvoy à la basse et Wilgar Campbell à la batterie. Vincent Crane d’Atomic Rooster joue du piano sur deux des dix chansons de l’album “Wave Myself Goodbye” et “I’m Not Surprised”.

Rory n’avait pas joué en direct depuis la dissolution de son précédent groupe Taste le 24 octobre 1970. Lorsque son album solo éponyme est sorti en mai 1971, il s’est lancé dans une tournée de 16 dates au Royaume-Uni, de dix jours en Irlande et une courte escapade en Suisse.

Enregistré dans les légendaires Advision Studios de Fitzrovia, à Londres, le premier album éponyme de Gallagher présente le guitariste irlandais en tant qu’interprète multi-facettes du blues avec une coupe transversale du blues de l’acoustique au heavy blues soul. Advision était l’un des studios d’enregistrement les plus en vogue dans les années 60 et 70 et abrite des albums classiques enregistrés par The Yardbirds, The Who, The Move, T. Rex, David Bowie, Kate Bush, Elton John, Slade, Gentle Giant, Gerry Rafferty, et beaucoup plus.

S’il y a jamais eu un « musicien de musicien », alors cette distinction appartient à Rory Gallagher. Réputé pour ses performances live époustouflantes et très respecté pour son dévouement à son métier, il est décédé en 1995, à seulement 47 ans.

La réputation intemporelle de Rory n’a cessé de prospérer au cours des années qui ont suivi. En effet, certaines des figures les plus marquantes du rock, de Jimi Hendrix à Eric Clapton, de Joe Satriani à Joe Bonamassa, de Queen’s Brian May à Johnny Marr des Smiths, de Slash of Guns N Roses à The Edge of U2, l’ont cité comme une influence. Rory reste une pierre de touche pour tous les futurs guitar heros du 21e siècle.

L’édition 5 CD du premier album éponyme de Rory Gallagher sort le 3 septembre et peut être pré-commandée ici.

