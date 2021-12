Le premier souk NFT du marché halal au monde alimenté par MRHB DeFi est lancé avec ‘Hallal Gachyi’…

Sydney, Australie, 23 décembre 2021 – La première plate-forme d’écosystème DeFi éthique et inclusif au monde, MRHB DeFi, a lancé son très attendu Souq NFT Marketplace. En partenariat avec Gachyi Land, le premier écosystème de rampe de lancement gacha de jeux blockchain, les deux parties ils frapperont et publieront Hallal Gachyi, une collection NFT unique avec le thème Gachyi Land créée pour Souq NFT.

Souq NFT est le premier marché NFT au monde axé sur la création d’un marché éthique et halal pour l’art numérique et d’autres actifs NFT. Les artistes sur la plate-forme suivent les directives de contenu d’image, audio et vidéo, telles que l’absence de discours de haine, de racisme ou de nudité, et doivent vérifier que les œuvres d’art sont des pièces originales (pas des contrefaçons NFT existantes).

La collaboration du MRHB DeFi avec Gachyi Land verra ce dernier créer 1410 NFT Hallal Gachyi (alias ‘Rimos’). MRHB DeFi créera et mettra en œuvre le contrat intelligent pour ces NFT et Hallal Gachyi sera vendu sur le marché Souq NFT.

Notre vision de créer un écosystème DeFi et NFT inclusif et éthique continue de prendre forme,

Dit Deniz Dalkilic, CTO de MRHB DeFi.

La collection Hallal Gachyi est le résultat d’une collaboration unique avec Gachyi Land et démontre notre engagement à lancer des produits cryptographiques de qualité qui répondent et, espérons-le, dépassent les attentes de la communauté. . Les NFT sont les éléments constitutifs de notre avenir numérique – ils nous permettent de posséder des actifs numériques d’une manière que nous n’avions jamais pu faire auparavant.

Commentaires de May Wong, fondatrice de Gachyi Land.

Nous voulions fournir un point d’entrée coloré et mignon à l’espace NFT pour la communauté islamique, sous la forme de « Rhyme ». L’espace NFT nous a montré que l’adoption précoce des NFT qui gagnent de la valeur au fil du temps représente une opportunité. Nous sommes ravis de lancer Hallal Gachyi avec MRHB et d’apporter de la valeur à votre communauté !

Les NFT de Hallal Gachyi seront émis sur la blockchain BSC en utilisant la norme de jeton ERC-721. Les propriétaires de NFT pourront jouer à un mini-jeu à une date ultérieure où ils pourront gagner des récompenses telles que des jetons $ MRHB et des jetons $ Polymer. Les NFT recevront également une utilité dans le MMO RPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) de Gachyi Land, qui devrait être lancé en 2023.

Les deux parties feront la promotion de la nouvelle société ensemble sur leurs plateformes respectives et explorent les plans futurs pour MRHB afin de créer d’autres modèles de gamification qui s’intègrent à l’écosystème MRHB.

Une vision partagée pour responsabiliser les communautés

La plate-forme Gachyi Land a été créée avec le désir de responsabiliser les artistes avec son écosystème NFT perturbateur. Gachyi Land fournit aux artistes la plate-forme, la communauté, la technologie et les outils dont ils ont besoin pour exposer et vendre leur travail et explorer davantage les possibilités du domaine numérique.

De même, MRHB DeFi a été conçu dans le but de donner aux communautés exclues et prudentes en matière de cryptographie un meilleur accès aux opportunités de crypto-inverse en mettant l’accent sur la fourniture de services financiers décentralisés qui évitent les prêts à profit et à intérêts. MRHB DeFi comble le fossé entre les offres de cryptographie et la communauté éthique basée sur la foi.

Le voyage vers un cryptoverse DeFi inclusif et éthique n’a pas été solitaire pour MRHB DeFi. El proyecto halal está respaldado actualmente por inversores y socios que incluyen Polygon Technology , Sheesha Finance , Blockchain Australia , Australian Gulf Capital , Mozaic , Contango Digital Assets , NewTribe Capital , Masary Capital , ZKSync , Acreditus Partners , EMGS Group , Sinofy Group , MKD Capital et autres.

En collaboration avec le groupe de conseil en management Sinofy, MRHB DeFi a également organisé un concours d’art NFT, destiné aux créateurs et artistes, dans le cadre des championnats DEV Challenge Saison 18 en Ukraine. Vous trouverez plus d’informations sur la façon de participer sur le blog MRHB DeFi Medium.

Décembre s’avère être un mois très excitant et chargé pour MRHB DeFi, qui a lancé son IDO hier 22 décembre. Les jetons $ MRHB se sont vendus sur la rampe de lancement DODO en une demi-journée, et la deuxième rampe de lancement ZeeDO a rattrapé son retard. Une fois IDO terminé, le TGE (Token Generation Event) aura lieu le 24 décembre à 13h UTC / GMT, qui sera ensuite suivi de près par son inclusion dans le populaire DEX Pancakeswap.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour s’assurer que MRHB DeFi prévaut d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. et la blockchain. monde.

Chaînes officielles MRHB DeFi

Site Web : https://marhabadefi.com

Twitter : https : //twitter.com/marhabadefi

Télégramme : https://t.me/mdf_official

Annonces par télégramme : https://t.me/marhabadefi_ANN

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCHuvZG9DbS5ffeoqLX_bERg

Support : https://medium.com/@mrhbdefi

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/marhabadefi

Facebook : https://www.facebook.com/MRHB-DeFi-105893235209147

Télégramme (arabe) : https://t.me/mdf_arabic

Télégramme (russe) : https : //t.me/marhabadefi_russia

Télégramme (turc) : https://t.me/MarhabaDefiTR

Télégramme (persan) : https://t.me/mrhbdefi_persian

Télégramme (ourdou/hindi) : https://t.me/MRHBDeFi_Urdu_Hindi

À propos de Gachyi Land

Gachyi Land construit un écosystème composé d’un Launchpad NFT et d’un MMORPG Play-To-Earn. Le NFTS émis sur sa plate-forme sera intégré à l’écosystème pour fournir des fonctionnalités dans le jeu, telles que des augmentations ou un accès exclusif en prévente, ou leur utilité pourra être intégrée dans les futurs jeux.

Avec son MMORPG perturbateur Play2Earn, Gachyi fournit aux artistes la plate-forme, la communauté, la technologie et les outils dont ils ont besoin pour libérer leur créativité et obtenir la visibilité qu’ils méritent. Les NFT seront émis via les machines gachapon interactives de Gachyi sur la blockchain Polygon basée sur la norme de jeton ERC-721, au prix de MATIC.

Liens officiels de Gachyi Land

Site Web : https://gachyiland.com/

Twitter : https://twitter.com/GachyiLand