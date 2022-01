Le premier spectacle de Live With Kelly et Ryan en 2022 change radicalement

Live With Kelly and Ryan est de retour au tournage virtuellement au milieu du pic de cas de COVID-19 causé par la variante Omicron. Lundi, Kelly Ripa et Ryan Seacrest ont entamé leur premier épisode de 2022 en abordant leur retour au tournage de l’émission du matin virtuellement dans le cadre des mesures de sécurité du réseau.

« Bonjour tout le monde ! N’ajustez pas vos cadrans », a déclaré Ripa aux téléspectateurs. « Nous venons à vous du studio, que nous avons conçu pour ressembler à deux chambres séparées. Nous sommes le 3 janvier 2022 ! » Seacrest a demandé en réponse : « Êtes-vous sûr ? » avant d’ajouter ça ressemble bien à 2021 avec le retour à l’hébergement virtuel. « Nous sommes de retour à la maison par excès de prudence avec le virus Omicron », a-t-il expliqué.

(Photo : Kelly Ripa)

Ripa a poursuivi que l’émission, tournée à New York, est à l’épicentre d’une nouvelle évasion, avec près de 50 000 nouveaux cas signalés samedi. « Je ne pense pas qu’il y ait une personne en Amérique en ce moment, et probablement au Canada, qui ne connaisse pas quelqu’un qui a COVID en ce moment – ​​cette nouvelle variante du coronavirus ou l’a eu récemment ou est sur le point de l’avoir », a-t-elle mentionné. « Donc, par excès de prudence en ce moment, nous sommes de retour à la maison. »

Ripa a également partagé quelques secrets des coulisses du tournage à domicile, partageant une photo d’elle-même et de Seacrest se préparant à filmer depuis leurs studios à domicile. « C’est encore ça », a-t-elle écrit en légende de la photo. Live With Kelly et Ryan ont commencé à héberger à distance l’émission en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID, mais se sont réunis en studio en septembre après avoir passé 180 jours l’un de l’autre en studio.

« Cela va prendre une minute, car nous avons l’habitude de filmer la série sur un écran d’ordinateur », a déclaré Ripa lors de l’épisode des retrouvailles, Seacrest ajoutant: « Quand nous avons commencé à parcourir nos écrans d’ordinateur à la maison, je m’y suis tellement habitué , j’ai oublié comment faire. » Depuis le retour des animateurs, l’émission a mis en place diverses nouvelles mesures de sécurité, notamment la diffusion sans public en studio, l’utilisation de masques et des tests COVID stricts. Un mois seulement après le retour de l’émission, Seacrest a été absent pendant deux jours en attendant un résultat de test négatif, mais n’a finalement pas contracté le virus.