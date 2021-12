Le premier SSD PCIe 5.0 offrira des vitesses de 13 000 Mo/s

Les modèles de MacBook Pro 2021 sont dotés de SSD qui atteignent des vitesses de lecture allant jusqu’à 7 400 Mo/s, ce qui constitue un nouveau record pour les Mac d’Apple. Les disques sont encore plus rapides que le SSD personnalisé de 5 500 Mo/s qui alimente la PlayStation 5. À son tour, la PS5 est beaucoup plus rapide que la plupart des SSD grand public. La vitesse du SSD joue un rôle essentiel dans l’augmentation de la vitesse globale d’un appareil, qu’il s’agisse d’un MacBook, de la PS5 ou d’un PC Windows avec un SSD PCIe 4.0 ultra-rapide à l’intérieur. Mais les choses sont sur le point de s’améliorer encore grâce à la prochaine génération de technologie SSD. Les premiers modèles de SSD PCIe 5.0 ont été annoncés bien avant le CES 2022, avec des appareils détaillant Samsung et Adata pouvant atteindre des vitesses de 13 000 Mo/s.

Ce n’est même pas Noël et les premiers teasers du CES 2022 sont déjà sortis. Ce n’est guère surprenant, car la pandémie continue d’avoir un impact sur de tels événements, d’autant plus que la nouvelle variante omicron accélère. En conséquence, de nombreuses annonces importantes du CES pourraient se présenter sous forme virtuelle et pourraient précéder le véritable Consumer Electronics Show.

La première technologie SSD PCIe 5.0 de Samsung

Le teaser de Samsung est un exemple d’annonce précoce. La société a dévoilé sa technologie SSD PCIe qui offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 13 000 Mo/s. Le SSD PM1743 consomme 30% moins d’énergie que la génération précédente, a déclaré Samsung.

Cependant, ce premier SSD PCIe 5.0 ne sera pas disponible pour les consommateurs. Au lieu de cela, Samsung a créé le lecteur en pensant aux serveurs d’entreprise.

PCIe 5.0 offre une bande passante de 32 gigatransferts par seconde (GT/s), soit le double de celle de PCIe 4.0. Les vitesses de lecture séquentielle peuvent atteindre 13 000 Mo/s. Les vitesses de lecture aléatoires atteignent 2 500 000 IOPS. C’est respectivement 1,9x et 1,7x d’augmentation de la vitesse par rapport à la technologie PCIe 4.0.

Les vitesses d’écriture séquentielle atteignent 6 600 Mo/s, tandis que les vitesses d’écriture aléatoire atteignent 250 000 IOPS. Dans ce cas, nous examinons respectivement des vitesses 1,7x et 1,9x plus rapides que les disques PCIe 4.0.

La consommation électrique monte jusqu’à 608 Mo/s par watt pour le SSD PCIe 5.0. C’est une augmentation de 30 % de l’efficacité par rapport à la génération précédente.

Le SSD PM1743 est doté de la technologie avancée V-NAND de sixième génération de Samsung et d’un contrôleur propriétaire, a déclaré Samsung. De plus, le disque est le résultat d’une collaboration entre Intel et Samsung. Ces SSD PCIe Gen 5 NVMe haute vitesse « ont la capacité de transformer des applications telles que l’IA/ML et les bases de données hautes performances », a déclaré Jim Pappas d’Intel dans un communiqué.

Source de l’image : Adata

Adata a deux prototypes SSD rapides

Ce premier disque Samsung PCIe 5.0 sera disponible dans des capacités allant de 1,92 To à 15,36 To. Le disque PM1743 est disponible en formats EDSFF de 2,5 pouces et 3 pouces. Samsung commencera à fabriquer le disque au premier trimestre 2022. Les prix du nouveau SSD n’ont pas été précisés.

Samsung n’est pas le seul fabricant de SSD à développer des modèles PCIe 5.0. AT&T a également dévoilé son premier SSD PCIe 5.0, qui peut offrir des vitesses légèrement plus rapides. Nous envisageons des vitesses de lecture séquentielle de 14 000 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle de 12 000 Mo/s. Cependant, Adata n’a pas partagé les détails de performances IOPS aléatoires.

La société propose deux modèles distincts, l’Adata Project Nighthawk PCIe 5.0 et l’Adata Project Blackbird PCIe 5.0.

Le Project Nighthawk PCIe 5.0 fournira un contrôleur Silicon Motion SM2508, tandis que le Project Blackbird comprend un contrôleur InnoGrit IG5666.

Selon la société, les deux disques seront disponibles dans des capacités allant jusqu’à 8 To. Adata n’a pas partagé la date de sortie et les informations sur les prix des prototypes M.2 2280. Contrairement au SSD PM1743 de Samsung, qui cible les serveurs d’entreprise, les SSD Adata PCIe 5.0 peuvent être disponibles pour les consommateurs réguliers et les fabricants de PC à la recherche d’un stockage encore plus rapide.