Le premier stade de football amovible est inauguré, il peut accueillir 40 000 personnes et a été conçu par une étude espagnole | La vie

La semaine dernière, la construction du premier stade de football entièrement amovible au monde a été achevée. Les prochains matchs de la Coupe du monde se joueront ici.

Le problème de l’organisation d’un Coupe du monde de football dans un pays avec peu de tradition footballistique, ou peu d’habitants, c’est que Il n’est pas rentable de construire 8 ou 9 stades de football… à moins qu’ils ne soient démontables.

La Coupe du monde 2022 se jouera à Goût, un pays de seulement 2,8 millions d’habitants. Dans sa capitale, Doha, vient d’être construit le premier stade de football amovible.

Stade 974, avec une capacité de 40 000 téléspectateurs, est l’œuvre du studio d’architecture espagnol Fenwick Iribarren Architects, situé à Madrid. Dans cette vidéo, vous pouvez voir son design curieux :

Le nom Stadium 974 a une double symbolique. D’une part, cela correspond l’indicatif téléphonique du Qatar, qui est 974.

Mais c’est aussi le nombre de conteneurs maritimes utilisés pour construire le stade.

Doha est une ville portuaire. Alors ils ont profité 974 conteneurs maritimes utilisé pour apporter des matériaux pour la construction du stade, pour construire le des murs du stade lui-même, qui repose sur une structure métallique modulaire.

Le stade 974 est conçu pour être démonté enlèvement des conteneurs et démontage de la structure métallique.

Ici, ils seront joués 7 matchs de la coupe du monde de football au Qatar, mais une fois le championnat terminé, le stade peut être démonté s’il n’est pas utilisé, pour réutilisez vos contenants, ou installer un autre stade n’importe où ailleurs.

Grâce à sa structure modulaire et son stade amovible, il a pu être réalisé en un temps record.

Il reste encore un an avant la Coupe du monde de football au Qatar, mais elle est complètement terminée, prête pour les matchs à jouer.

La construction de stades démontables C’est une idée nouvelle, mais elle pourrait résoudre de nombreux problèmes dans l’organisation d’événements sportifs, ou pour la construction de stades à moindre coût.

Le stade 947 est aussi un stade durable, Il a reçu 4 étoiles dans la certification GSAS.

L’utilisation de matériaux réutilisables et modulaires a permis de réduire son empreinte carbone. Et des aspects tels que l’utilisation de la brise marine (l’enclos est dans le port, à côté de la mer), pour rafraîchir le terrain pendant les heures chaudes.