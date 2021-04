Le premier système de loterie transfrontalière décentralisé au monde

Compartir

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

Êtes-vous enthousiasmé par les crypto-monnaies qui transforment rapidement l’espace cryptographique en quelque chose d’incroyable? Saviez-vous qu’une nouvelle crypto-monnaie appelée Lotto, Lotto.finance, est née au début de 2021 en tant que première loterie 100% décentralisée au monde?

Lancé en février 2021, Lotto est en passe de s’imposer comme une marque mondialement reconnue dans un court laps de temps. Cependant, la plupart des joueurs veulent savoir si leur argent et leurs données sont entre de bonnes mains. Ce fait a généré des mythes sur la plateforme, les chances de gagner, ce qu’elle fait et bien d’autres spéculations. Par-dessus tout, la plupart des gens craignent que Lotto lance une arnaque pour arnaquer les gens. Naturellement, ces personnes ne savent même pas comment fonctionne la plate-forme; d’où le taux de scepticisme multiple, bien que compréhensible.

Ne vous inquiétez pas, il n’y a rien d’incomplet sur Lotto.finance, car il y a eu plusieurs témoignages et tests sur la réception de fonds. Dans ce guide, nous fournissons un examen complet de ce qu’est le loto. À la fin de cet examen, vous devriez être en mesure de prendre des décisions mieux éclairées sur le sujet.

Qu’est-ce que le loto?

Lotto est l’une des dernières entrées dans l’espace de loterie crypto-monnaie. Il se présente comme la première technologie de débordement numérique et, selon ses créateurs, il se trouve sur la blockchain Ethereum avec un jeton autoproclamé, LOTTO.

La mondialisation et le développement économique font partie des principaux catalyseurs du développement d’un monde de loteries et de jeux de hasard. Malheureusement, l’industrie de la loterie n’a pas suivi la dynamique du paysage informatique. À mesure que l’espace mondial de la loterie approche de la mise en œuvre de technologies haut de gamme, les transactions internationales, la crypto-monnaie et la technologie de la blockchain peuvent offrir un large éventail d’avantages, tels que rendre le jeu plus équitable.

C’est ce qu’est Lotto.finance: l’écosystème fonctionne sur la blockchain Ethereum avec l’intention de résoudre un large éventail de problèmes tout en garantissant une totale équité dans ses jeux et ses opérations. En plus de rendre le jeu totalement équitable et impartial, Lotto a également pour objectif principal de simplifier la loterie en ligne pour les personnes sans connaissance approfondie de l’espace crypto et de la loterie.

Adoptez une nouvelle approche passionnante pour allouer les soldes. Cette plate-forme a programmé le jeton LOTTO pour exécuter des loteries quotidiennes une fois par jour ou toutes les vingt-quatre heures. À ce moment, vous déduirez un montant de loterie prédéterminé des soldes de compte de tous les participants et les placerez dans un pool virtuel. La plateforme procède ensuite à un tirage au sort, fusionnant le groupe avec le solde d’un détenteur de loterie. Enfin, choisissez un gagnant mathématiquement au hasard. Ces actions se produisent sans aucune interaction de la part des utilisateurs. En substance, tout ce que vous avez à faire est de posséder un jeton.

Ce sera une manière passionnante d’expérimenter la nature humaine en ce qui concerne l’espace financier. Le loto est programmé pour qu’une fois que vous lancez votre première loterie, personne ne peut l’arrêter, pas même l’équipe de loterie. La loterie continue de se reproduire quotidiennement tant que la blockchain Ethereum continue de prospérer. Lotto.finance a lancé sa loterie en livrant le jeton via Airdrop à un coût nul. La seule exigence pour cela était un compte de télégramme. Cela devrait être une approche passionnante et intelligente pour développer votre communauté en tant que startups, et cela a très bien fonctionné. Aujourd’hui, ils comptent plus de 5000 abonnés chacun sur Telegram et Twitter, ce qui est assez impressionnant pour une plateforme lancée en février 2021.

Jeton de loterie

Comme mentionné ci-dessus, le principal composant utilisé dans cette plate-forme de loterie cryptographique est son jeton éponyme, LOTTO. Ayant commencé comme un parachutage au début de janvier, ce jeton a connu une adoption prédominante et une augmentation de sa valeur. Avec ce jeton nouvellement lancé, Lotto semble avoir trouvé la combinaison parfaite d’une approche de loterie équitable et conviviale. Méticuleusement construit avec plus de trente mille lignes de code personnalisé, voici un jeton vraiment unique et passionnant qui se révèle sous nos yeux.

Selon les dernières mises à jour des développeurs, ils mettent déjà en place des plans et des stratégies pour étendre ce jeton à la chaîne intelligente de Binance afin de minimiser les frais encourus par les utilisateurs en frais de transaction tout en améliorant la disponibilité et en le rendant accessible à plus de personnes dans le monde. . espace. Pour l’instant, vous pouvez acheter ce jeton sur Uniswap, Hotbit, Catex et Bilaxy.

Le jeton de loterie a une limite d’approvisionnement totale maximale de deux milliards de jetons. Et j’espère que la plate-forme devrait disposer de suffisamment de liquidités pour gérer le montant considérable de la croissance tout en offrant de fortes appréciations de valeur et des bénéfices à ses détenteurs actuels. Initialement développé sous forme de parachutage, le Lotto a connu une appréciation rapide d’une valeur de 0,25 USD avant de finalement se stabiliser dans une fourchette d’environ 0,1 USD à 0,15 USD. Actuellement, la capitalisation boursière se situe entre 200 millions de dollars et 300 millions de dollars. Avec la vitesse à laquelle ce jeton continue de croître et compte tenu de son utilité, il pourrait facilement se classer parmi les 50 meilleurs jetons sur CMC.

Innovation Lotto.finance

Comme plusieurs autres approches de gamification de l’espace crypto et blockchain, ce projet de loterie cryptographique a une tendance très significative à révolutionner et transformer complètement l’espace de jeu de loterie.

Voici quelques inférences que vous pourriez tirer en consultant le site Web.

Rendre les jeux de loterie plus équitables en utilisant la blockchain:

Voici une plateforme absolument transparente en termes d’organisation et de gestion de loteries. De plus, il s’oriente vers une décentralisation à 100%. Pour être juste dans son fonctionnement, la plate-forme tire parti de la technologie blockchain et des contrats intelligents. En adoptant ces technologies révolutionnaires, collecter et débourser des fonds, attirer et sélectionner un gagnant et payer la bonne somme d’argent pour faire la une des journaux devient plus rapide et plus impartial.

Assurer la facilité d’utilisation à tous les niveaux

Diverses plates-formes de blockchain ont des plates-formes complexes et difficiles à naviguer. Cependant, c’est là que les finances de la loterie font la différence. Les créateurs l’ont conçu pour simplifier toutes les complexités impliquées dans les jeux de blockchain et de loterie, les rendant plus rapides, plus sûrs et plus amusants. Toute personne ayant des compétences informatiques de base peut naviguer et utiliser confortablement cette plate-forme. De plus, la seule chose dont cette plate-forme a besoin est d’acheter le jeton; tous les autres processus, du groupe au tirage au sort en passant par la sélection des gagnants, sont entièrement automatisés.

Comment ça marche?

La caractéristique la plus excitante de cette innovation est la principale raison pour laquelle tout le monde s’y intéresse: la loterie. Une chose encore plus excitante est que vous n’avez rien à faire; tous les processus sont automatisés. Vous n’avez besoin que de jetons de loterie. Actuellement, la plateforme réalise des dessins une fois par semaine. Compte tenu de la fréquence de dessin, nous pensons qu’avec le temps, ils pourraient l’augmenter deux fois par semaine pour améliorer la fréquence de jeu.

La première étape à suivre après avoir lié votre portefeuille à cette plate-forme est d’acheter une loterie, qui pourrait être la dernière. Pour chaque tirage, le système retire automatiquement le montant respectif du Lotto de votre solde et l’inscrit dans la loterie. Donc, tout ce que vous avez à faire après cela, c’est de vous asseoir et de profiter du déroulement des jeux.

Selon le site Web, l’activité de loterie aura bientôt lieu deux fois par semaine – le vendredi et le mardi, le tout à 20 h HNE. Au lieu de 10, cette activité exécutera la fonction de loterie qui nécessite 5 LOTS de tous vos utilisateurs, chargés à partir de leurs soldes, pour regrouper ces jetons et les distribuer au hasard à un utilisateur chanceux. Encore une fois, l’utilisateur n’a rien à faire: s’asseoir, se détendre et regarder.

Après chaque tirage au sort, le décaissement des gains aux heureux gagnants se fait via leur adresse, qu’ils affichent publiquement. Compte tenu de la valeur actuelle du jeton, les deux derniers gagnants ont obtenu à peu près l’équivalent de 2000 USD de LOTTO. L’augmentation de la valeur de ce jeton dépend de l’enregistrement de nouveaux utilisateurs. Et j’espère que ces chiffres continueront d’augmenter chaque semaine à mesure que de nouveaux utilisateurs s’inscrivent et que la valeur du jeton augmente.

N’importe qui dans le contrat peut appeler le dessin avec une simple commande ‘startGame ()’. La compilation du code LOTTO est telle qu’elle le rend complètement aléatoire et de plus, les contrats intelligents sont immuables. Les contrats et les dessins intelligents continueront de fonctionner pour toujours. Cela permettra à ce projet passionnant de devenir l’une des plus grandes plates-formes de loterie, non seulement dans l’espace crypto mais aussi dans le monde en général.

Pourquoi Lotto.finance?

L’équité et l’équité sont les deux caractéristiques qui manquent à la plupart des projets de loterie aujourd’hui. Et comme mentionné ci-dessus, c’est l’un des problèmes que Lotto vise à corriger. Lancé sur la blockchain Ethereum, vous pouvez être sûr que les gagnants obtiendront 100% de leurs gains. Compte tenu de ses prix de billets, il est un peu plus bas que ses concurrents.

Avec les informations du site officiel Lotto, nous pensons qu’il est prévu de développer les fonctionnalités fondamentales de la plate-forme et de l’étendre à plus de bases de code en plus de la chaîne intelligente Ethereum et de Binance. Très bientôt, cette innovation passionnante sera ouverte à tous.

Commencer par Lotto

Si vous souhaitez vous familiariser avec cette plate-forme, vous voudrez peut-être examiner de plus près ses avantages, ses fonctionnalités et la manière dont vous pouvez participer à ses activités. Cette plate-forme de loterie de confiance est en effet celle que vous voudrez examiner de plus près et voir comment elle peut vous aider dans l’espace blockchain et crypto. Obtenez des jetons LOTTO, attendez la loterie et continuez à vérifier votre portefeuille. Très simple!

Avec le rythme de son développement, Lotto.finance pourrait à terme se transformer en un écosystème de jeux de loterie permettant à ses détenteurs de jetons de participer passivement ou passivement à des loteries et d’augmenter la valeur de leurs actifs.

En raison de son adoption généralisée, il semble que ce projet ait un avenir prometteur. La communauté et les réseaux sociaux se développent chaque jour à un rythme décent. À ce jour, les pages Telegram et Twitter comptent respectivement plus de 5 000 abonnés et abonnés.

Vous pouvez rester à jour avec Lotto.finance sur Telegram, Facebook, Twitter, Medium ou Reddit.