Le premier teaser de Fortnite a été créé il y a une décennie en 2011

Capture d’écran : Jeux épiques

Jeudi dernier, les Game Awards 2021 ont eu lieu. C’était un événement désordonné et rempli de publicités qui, de temps en temps, décernait des prix. Mais avant que Geoff Keighley ne soit en charge des Game Awards, il dirigeait les Video Game Awards de Spike TV. Et en 2011, il y a dix ans ce week-end, son ancienne émission de récompenses a fait ses débuts avec une bande-annonce pour un nouveau jeu appelé Fornite. Peut-être en avez-vous entendu parler ?

En décembre 2011, le développeur de Fornite Epic Games était dans un endroit très différent. Aujourd’hui, la société est considérée comme une société de technologie semblable à Valve qui conclut des accords avec d’autres développeurs, gère son propre magasin de jeux PC et octroie des licences à son populaire Unreal Engine à d’autres équipes à travers le monde.

En 2011, cependant, Epic était surtout connu comme le studio derrière Gears of War, Unreal Tournament et Unreal Engine. Et en décembre 2011, la société sortait de Gears of War 3, et même si cela aiderait à développer Gears of War Judgment aux côtés de People Can Fly, il était clair qu’Epic entrait dans un nouveau chapitre car il quittait principalement les dudebros d’engrenages derrière.

Entrez dans Fortnite, une expérience colorée. C’était comme si la société essayait quelque chose de nouveau, s’éloignant de Gears et Unreal Tournament et se dirigeant vers le futur.

Bien qu’à l’époque personne, en dehors d’Epic, ne savait vraiment ce qu’était ce nouveau jeu. Enfer, dans une interview post-émission, même Cliffy B et Epic ne semblent pas exactement comprendre ce qu’est Fortnite. Personne, je suppose même à l’intérieur d’Epic, ne pourrait s’attendre à ce que ce projet deviendrait finalement : l’un des jeux vidéo en ligne les plus populaires jamais créés.

Dans cette bande-annonce initiale, les graines du mode de survie de Fortnite peuvent être vues. La construction de structures, la collecte de ressources et les vagues de méchants monstres qui attaquent les joueurs ; tout est là. Juste, un peu différent. Et bien sûr, bien que ce mode existe encore aujourd’hui en 2021, il serait idiot et inexact d’appeler ce que cette bande-annonce montre le Fortnite moderne. Cela n’arriverait qu’en septembre 2017, quand Epic a lancé un mode bataille royale construit sur la base du jeu de survie soigné, mais jamais super réussi, sur lequel il avait passé des années à travailler.

Battle Royale était une réponse directe à l’explosion soudaine de popularité autour de jeux comme Player Unknown’s Battleground, qui est sorti en mars 2017. Il n’était pas destiné à être Fortnite, juste un moyen pour Epic d’utiliser certains des actifs et des ressources qu’ils ont construits au fil des ans pour éventuellement attirer de nouveaux joueurs via une version gratuite sur console et PC.

Bien sûr, près de cinq ans plus tard, le mode bataille royale en ligne de Fortnite est maintenant le jeu, avec le mode survie toujours là mais pas aussi pris en charge ou populaire que le mode PvP qui a contribué à créer un jeu croisé sur les consoles et à populariser le système de passe de combat que nous voyons dans tant de jeux aujourd’hui.

Et maintenant, 10 ans après cette première bande-annonce, Fortnite reste incroyablement populaire, amenant des célébrités comme The Rock à participer à ses événements de jeu de grande taille. Fortnite a contribué à faire d’Epic une entreprise très riche, leur a permis de lancer un véritable concurrent Steam sous la forme d’Epic Game Store et a changé l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo, pour le meilleur ou pour le pire. Pas mal pour une expérience étrange avec un mauvais logo présenté aux VGA sur Spike en 2011.