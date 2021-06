Le premier téléphone 5G de Poco pour l’Inde arrive la semaine prochaine

Vous n’aurez pas à attendre longtemps si vous avez envie d’un téléphone 5G de marque Poco pour l’Inde. GSMArena rapporte que Poco lance le M3 Pro 5G en Inde le 8 juin via Flipkart. C’est le premier téléphone 5G de la marque Xiaomi pour le pays.

Le M3 Pro est en grande partie un Redmi Note 10 5G renommé, mais ce n’est pas une mauvaise chose si vous vivez en Inde et que vous aspirez à une connexion sans fil plus rapide. Le nouveau téléphone de Poco offre un écran 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi qu’une puce Dimensity 700 rapide et une grande batterie de 5 000 mAh. Vous obtiendrez également au moins 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, bien que la configuration de l’appareil photo ne soit pas spectaculaire entre le capteur principal 48MP, l’appareil photo macro 2MP, le capteur de profondeur 2MP et le tireur avant 8MP.

Poco n’a pas mentionné de prix pour le M3 Pro 5G avant le lancement en Inde. Les Européens paient cependant 180 € pour le modèle de base, ce qui correspond à environ Rs 16 000. Bien que cela n’en fasse pas le téléphone le plus abordable du pays, cela pourrait être une bonne affaire pour un appareil 5G aux performances respectables.

N’oubliez pas que le M3 Pro 5G n’est pas votre seul choix en Inde. Le Redmi Note 10 5G est effectivement le même téléphone, il vaut donc la peine d’envisager s’il arrive à un prix inférieur. Vous pouvez certainement trouver des appareils plus puissants si vous êtes prêt à dépenser plus. Si vous êtes un fan de Poco ou si vous voulez simplement un combiné 5G abordable, ce sera probablement plus que suffisant.