Le premier téléphone appareil photo 108MP de milieu de gamme de Samsung serait en route

Samsung pourrait enfin lancer son premier téléphone milieu de gamme avec un appareil photo 108MP l’année prochaine, selon la publication sud-coréenne The Elec. Samsung prévoit d’équiper le Galaxy A73 d’un capteur principal de 108 MP.

Samsung utilise des capteurs d’appareil photo 108MP sur ses téléphones phares depuis l’année dernière. Le Galaxy S21 Ultra, qui est actuellement l’un des meilleurs téléphones Android du marché, utilise un capteur ISOCELL HM3 de deuxième génération.

À ce stade, il n’est pas clair si le Galaxy A73 utilisera le même capteur ISOCELL HM2 que des téléphones comme le Xiaomi Mi 10i. Le rapport suggère que le téléphone utilisera probablement un capteur 108MP de Mcnex ou Samsung Electro-Mechanics.

Outre Mcnex, Partron développe également actuellement un capteur photo 108MP pour smartphones. L’achat du capteur auprès de Mcnex ou de Partron aidera Samsung à réduire ses coûts, ce qui devrait lui permettre de tarifer le téléphone de manière plus agressive pour mieux concurrencer Xiaomi et d’autres rivaux.

Contrairement à Samsung, Xiaomi propose déjà des téléphones avec appareil photo 108MP à différents prix. Le Redmi Note 10 Pro Max, qui est un téléphone économique à moins de 300 $, dispose d’un capteur principal ISOCELL HM2 de 108 MP. Realme et Motorola proposent également des téléphones abordables avec des appareils photo principaux de 108 MP.

Le Galaxy A72 de Samsung est doté d’une configuration à quatre caméras comprenant un capteur principal de 64 MP, un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, un objectif ultra grand angle de 12 MP et un appareil de prise de vue macro de 5 MP.

