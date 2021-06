Le premier téléphone appareil photo a été vendu il y a 22 ans, mais de quoi s’agissait-il?

Il ne fait aucun doute que l’introduction du premier téléphone cellulaire mobile a été une étape importante dans la communication mondiale. Cependant, une autre avancée majeure dans ce domaine a été franchie il y a près de 22 ans. En mai 1999, le Japon était la rampe de lancement du Kyocera VP-210. C’était le premier téléphone de ce type avec un appareil photo intégré qui a été vendu dans le commerce au grand public.

Bien sûr, l’idée de fusionner un appareil photo avec un téléphone portable n’est pas venue d’abord de Kyocera. En fait, il semble y avoir une certaine confusion en ligne quant à savoir quel appareil était en fait le premier téléphone avec appareil photo (nous en reparlerons plus tard).

Les prototypes et expériences de téléphone-appareil photo

Avant le lancement du Kyocera VP-210, il y avait de nombreux modèles conçus pour les téléphones portables dotés d’une sorte d’appareil photo à bord. En 1993, Daniel A. Henderson a créé deux prototypes d’un appareil à «technologie photo sans fil» appelé Intellect. Il s’agissait d’un produit portable conçu pour recevoir et afficher des images et des vidéos d’un centre de messages sans fil. Ces deux prototypes se trouvent maintenant au Smithsonian National Museum of American History.

Quelques années plus tard, en 1995, le magazine imprimé Macworld publiait un article qui imaginait ce qu’Apple pourrait créer. Selon The Atlantic, Apple a en fait partagé un design pour un visiophone jamais sorti qui combinait le look du PDA Newton de la société avec une caméra vidéo et un écran.

En 1997, Philippe Kahn a «MacGyver» le premier téléphone appareil photo en état de marche. Sa femme était sur le point de donner naissance à leur premier enfant et Kahn voulait prendre des photos et les partager immédiatement avec sa famille et ses amis. The Mercury News a rapporté qu’il avait un appareil photo numérique Casio QV-10 avec un écran LCD, un téléphone à clapet Motorola StarTAC et un ordinateur portable. Alors que sa femme était à l’hôpital, Kahn a rapidement créé une interface matérielle et logicielle pour connecter l’appareil photo et le téléphone via l’ordinateur portable.

Kahn a réussi à terminer ce combo à temps pour que sa femme accouche. Vous pouvez voir la première image de caméra de téléphone portable ci-dessus, que Kahn a prise de sa fille, Sophie. Grâce à son travail, il a pu partager rapidement cette photo avec 2000 personnes.

Le premier téléphone appareil photo était le Kyocera VP-210

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Kyocera affirme avoir lancé le premier téléphone appareil photo vendu au grand public. L’annonce du VP (ou «Visual Phone») 210 a été couverte par CNN en mai 1999. Le téléphone était équipé d’un appareil photo de 0,11 MP et pouvait prendre jusqu’à 20 photos avant que son stockage embarqué ne soit plein. Il avait même son propre support intégré afin que les utilisateurs puissent prendre des photos d’eux-mêmes. Le prix du téléphone au Japon était de 40 000 yens (~ 325 $ en 1999, soit environ 521 $ aujourd’hui).

Samsung dit que c’était le premier avec le SCH-V200…

Il a fallu encore un an avant qu’un autre téléphone portable équipé d’un appareil photo ne soit mis en vente. En juin 2000, Samsung a lancé le téléphone SCH-V200 dans son pays d’origine, la Corée du Sud. Cela peut prendre jusqu’à 20 photos à une résolution de 0,35 MP, et vous pouvez les voir sur l’écran LCD TFT de 1,5 pouces du téléphone. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour envoyer les photos directement à quelqu’un d’autre; vous deviez connecter la partie appareil photo du téléphone à un PC et transférer les photos sur votre ordinateur pour ce faire.

En 2019, Samsung a publié une infographie affirmant que le SCH-V200 était le premier téléphone de ce type doté d’un appareil photo intégré. Comme vous pouvez le voir, cette affirmation est douteuse compte tenu de l’existence du modèle Kyocera. Remarquablement, il y a même un autre prétendant au titre …

… Ou était-ce le Sharp J-Phone?

En novembre 2000, le Sharp J-SH04 – mieux connu sous le nom de Sharp J-Phone – a été mis en vente au Japon en tant que troisième téléphone appareil photo. Sharp a intégré le matériel du téléphone et de l’appareil photo l’un à l’autre, contrairement au téléphone de Samsung. Cette intégration a permis aux propriétaires du téléphone d’envoyer les images 0.11MP prises avec son appareil photo directement à partir de l’appareil par e-mail. L’une des entreprises qui a contribué aux efforts de Sharp était LightSurf, qui, selon B&H Photo, a été fondée par nul autre que Philippe Kahn.

Le premier téléphone appareil photo américain: le Sanyo SCP-5300

Il a fallu un certain temps pour que la tendance des téléphones avec appareil photo frappe les États-Unis. En novembre 2002, plus de deux ans après le lancement du Samsung SCH-V200 en Corée du Sud, le Sanyo SCP-5300 (également connu sous le nom de Sanyo Katana) a été mis en vente dans ce pays, via Sprint. Il coûtait environ 400 $, avait une conception à clapet et un appareil photo capable de prendre des images de 0,3 MP. Le magazine Time a une fois mis le téléphone sur sa liste des gadgets les plus influents.

Le début de quelque chose de grand

David Imel / Autorité Android

Une fois que les appareils photo ont commencé à apparaître comme une fonctionnalité par défaut sur les téléphones mobiles, il était révolu que la popularité des petits appareils photo numériques autonomes en subirait un grand succès. En 2003, le New York Times a rapporté que les ventes de téléphones avec appareil photo étaient déjà plus élevées que celles d’appareils photo numériques autonomes. En 2006, les téléphones avec appareil photo ont dépassé les ventes d’appareils photo numériques et argentiques.

Aujourd’hui, les smartphones ont des fonctionnalités qui n’étaient même pas envisagées il y a 22 ans. Nous voyons de plus en plus de smartphones avec trois caméras arrière ou plus, ainsi que des caméras dotées de capteurs massifs. Nous avons des fonctionnalités logicielles qui facilitent l’édition d’images et de vidéos, ainsi que des effets spéciaux comme le bokeh et plus encore pour donner à vos photos une belle apparence. Un appareil photo pour smartphone peut nous aider à magasiner, traduire du texte et même nous permettre de jouer à des jeux avec des titres AR comme Pokémon Go.

Que pensez-vous que les 22 prochaines années apporteront à l’ère des appareils photo pour smartphone? Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires!