Le premier téléphone appareil photo sous-écran de Xiaomi

La série Mi Mix de Xiaomi est un pionnier à noter, se concentrant sur l’apport de designs élégants à la table. Cela fait presque trois ans depuis le dernier produit Mix disponible dans le commerce, mais Xiaomi est enfin de retour avec le Mi Mix 4.

Le plus gros argument de vente est peut-être le passage à une caméra selfie sous-écran de 20 MP (0,8 micron de pixels et 1,6 micron de pixels), représentant le premier téléphone Xiaomi doté de cette technologie. C’est peut-être le premier appareil Xiaomi avec une caméra selfie sous l’écran, mais la marque dit qu’il s’agit en fait de sa troisième génération sur la technologie.

Xiaomi ajoute qu’il offre toujours 400 pixels par pouce carré dans la zone de l’écran au-dessus de la caméra, correspondant au reste de l’affichage. Cela devrait contribuer dans une certaine mesure à réduire l’effet de brume que nous avons vu sur les appareils de première génération comme le ZTE Axon 20. Sinon, la société dit que la diffraction de la lumière est réduite dans les photos et vidéos selfie via une nouvelle conception de circuit, un câblage transparent et un logiciel algorithmes.

La société propose également un dos en céramique, ce qui permet de s’éloigner du verre et de revenir à des appareils comme le Mi Mix 2. Le téléphone est disponible dans les options de couleur Ceramic Black, Ceramic White et Ceramic Grey.

Qu’y a-t-il à l’intérieur du Mi Mix 4 ?

Ce nouvel appareil Mi Mix a par ailleurs de bonnes spécifications de base, avec un processeur Snapdragon 888 Plus, un écran OLED incurvé FHD+ de 6,67 pouces (HDR10+, Gorilla Glass Victus), 8 Go à 12 Go de RAM et 128 Go/256 Go/512 Go de stockage.

Le Mi Mix 4 propose également une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W. Par défaut, le téléphone est capable d’atteindre une charge complète en 21 minutes via une charge filaire et en 45 minutes via une charge sans fil. Mais Xiaomi vante également un soi-disant mode Boost, offrant des temps de charge filaire et sans fil de 15 minutes et 28 minutes respectivement. Ce mode de charge plus rapide entraîne vraisemblablement une dégradation accrue de la batterie au fil du temps, mais le rendre facultatif plutôt que le choix par défaut ou le seul choix est une approche assez judicieuse.

Le nouvel appareil phare de Xiaomi arbore également un système de caméra arrière flexible, comprenant une caméra principale 108MP avec OIS (Isocell HMX, 0,8 microns, 1,6 micron pixel binning), une caméra ultra-large 13MP (objectif de forme libre, champ de 120 degrés de vue) et un tireur de périscope 8MP 5X avec OIS.

Un autre ajout notable au Mi Mix 4 est l’utilisation de la technologie UWB avec des fonctionnalités de « point de connexion ». La société dit que vous pouvez pointer votre téléphone vers n’importe quel produit domestique intelligent Xiaomi compatible pour le connecter immédiatement à votre téléphone.

Le Mi Mix 4 bénéficie également de quelques extras logiciels, tels que des sous-titres et des traductions en temps réel sur l’appareil, une fonction de verrouillage SIM (nécessitant un mot de passe pour utiliser une nouvelle carte SIM avec l’appareil) et une fonctionnalité de prévention de l’arrêt. Les autres caractéristiques notables incluent deux haut-parleurs stéréo, un indice IP53 pour la résistance aux éclaboussures, un blaster IR et NFC.

Prix ​​et disponibilité du Mi Mix 4

Le dernier téléphone de Xiaomi commence à 4 999 yuans (~ 771 $) pour le modèle 8 Go/128 Go, 5 299 yuans (~ 817 $) pour la variante 8 Go/256 Go, 5 799 yuans (~ 894 $) pour l’option 12 Go/256 Go et 6 299 yuans (~ 972 $) ) pour l’option 12 Go/512 Go. Malheureusement, Xiaomi a confirmé à Android Authority qu’il s’agissait d’un “appareil de Chine continentale uniquement”.

