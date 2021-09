Le premier téléphone ‘Civi’ de Xiaomi fait ses débuts avec un écran AMOLED 120 Hz, charge 55 W

Xiaomi a lancé une nouvelle série de smartphones “Civi” pour remplacer la série Mi CC qu’elle a introduite fin 2019. Le premier téléphone de la série, baptisé Xiaomi Civi, présente un design élégant avec un écran incurvé et un cadre ultra-mince.

Xiaomi Civi est livré avec un écran OLED incurvé de 6,55 pouces doté d’une résolution FHD+, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il se trouve également qu’il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, tout comme les meilleurs téléphones Android du marché. Le chipset 6 nm Snapdragon 778G de Qualcomm avec un GPU Adreno 642L alimente le milieu de gamme.

Le dernier mid-ranger de Xiaomi a une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Côté selfies, la Civi est équipée d’un appareil photo 32MP en façade. Parmi les autres caractéristiques clés du Xiaomi Civi, citons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un blaster infrarouge intégré et des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

Garder les lumières allumées est une batterie de 4 500 mAh, qui, selon Xiaomi, peut facilement durer toute une journée. Grâce à la charge rapide de 55 W, il ne faut que 45 minutes pour que le téléphone soit complètement chargé.

Le Xiaomi Civi sera disponible à l’achat en Chine à partir du 30 septembre. Son prix est de 2 599 yuans (environ 403 $) pour la version de base 8 Go/128 Go et de 2 899 yuans (environ 449 $) pour la version 8 Go/256 Go. La version haut de gamme de 12 Go/256 Go sera vendue au détail dans le pays pour 3 199 yuans (environ 496 $).

Alors que Xiaomi n’a pas encore confirmé son intention de lancer Civi en dehors de la Chine, l’appareil pourrait arriver sur certains marchés dans un avenir proche sous un nom différent. Le Mi CC9 Pro, qui était l’un des deux premiers appareils de la série Mi CC, a été lancé dans le monde entier sous le nom de Mi Note 10.

