Le premier téléphone de jeu Redmi arrive la semaine prochaine

Redmi a révélé la date de lancement de son téléphone de jeu le 27 avril, le nouvel appareil semble s’appeler Redmi K40 Gaming Edition et il semble que le téléphone dispose également de boutons d’épaule rétractables de style Black Shark.

Redmi a confirmé plus tôt cette année qu’il fonctionnait sur un téléphone de jeu, laissant entendre que l’appareil serait alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 1200. Maintenant, la sous-marque Xiaomi a révélé que l’appareil sera lancé la semaine prochaine.

La société a annoncé une date de lancement le 27 avril sur Weibo, tout en nous donnant le nom de Redmi K40 Gaming Edition selon la traduction automatique. La publication a également montré un aperçu alléchant du nouveau téléphone, révélant un triple système de caméra arrière et un côté droit plutôt intéressant. Regardez l’image ci-dessous.

Notre meilleure hypothèse est que Xiaomi prend une page du livre de jeu Black Shark 4 en incluant des boutons d’épaule qui peuvent s’étendre et se rétracter via la touche curseur. Vraisemblablement, il y a un autre couplage touche curseur / bouton d’épaule sur le téléphone pour une expérience d’entrée plus semblable à une console. Quoi qu’il en soit, la rétractation des touches d’épaule donnerait aux utilisateurs le meilleur des deux mondes, car vous pouvez avoir un design épuré la plupart du temps et faire apparaître ces boutons lorsque vous en avez réellement besoin.

La Redmi K40 Gaming Edition aurait déjà été certifiée en Chine, desservant apparemment une batterie de 5000 mAh avec une charge filaire de 67 W, un écran Samsung E4 OLED avec une découpe perforée montée au centre et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

L’inclusion du chipset Dimensity 1200 devrait également donner au téléphone de Redmi une solide prise en charge du lancer de rayons basé sur le logiciel et le grognement. Mais le processeur a un GPU plus ancien et moins performant sur le papier que l’Exynos 1080 de Samsung, le Kirin 9000 de Huawei et le Snapdragon 888. Mais j’espère que le nouveau téléphone offre un prix attractif par rapport aux autres téléphones axés sur les jeux sur le marché.

Nous avons demandé à Redmi si le nouvel appareil serait disponible en dehors de la Chine et mettrons à jour l’article si / quand nous aurons une réponse.