Le premier téléphone enroulable de Samsung pourrait ressembler à ceci

Un document de brevet très détaillé décrit ce que Samsung pourrait avoir en tête pour son premier téléphone enroulable. L’application de 32 pages marque la conception possible de l’appareil supposé.

Nous entendons parler du téléphone enroulable de Samsung depuis un certain temps maintenant. Cependant, nous n’avions pas grand-chose à faire au-delà d’un brevet qui décrivait brièvement l’appareil et les dépôts de marques pour les noms Z Roll et Z Slide. Maintenant, de nouvelles informations découvertes par LetsGoDigital nous donnent une bien meilleure idée de ce que Samsung pourrait avoir en réserve pour son premier téléphone enroulable.

La publication a réussi à découvrir un brevet déposé par Samsung en Allemagne. Le rapport note que les brevets de cette nature sont généralement déposés en Corée, suivis des dépôts auprès de l’OMPI et de l’USTPO. Si Samsung a déposé ce brevet de téléphone enroulable en Allemagne, cela peut indiquer que la société essaie de sécuriser la technologie pour le marché européen dès le début et qu’elle pourrait réellement la mettre en œuvre sur un téléphone commercial.

Détails du brevet de téléphone enroulable Samsung

Samsung a imaginé un téléphone enroulable avec un écran qui s’étend vers l’extérieur, un peu comme l’Oppo X 2021.

L’écran devient 40 à 50 % plus grand lorsqu’il est déroulé et l’espace supplémentaire de l’écran reste suspendu à l’extérieur du châssis principal. Cependant, il y a un cadre et une plaque rigide qui supporte l’écran étendu.

Samsung utilise apparemment des “films de support” élastiques et un système de charnière multi-liens pour éviter tout frottement pendant le processus d’enroulement/déploiement de l’écran et pour garantir un affichage sans plis.

De plus, l’arrière du téléphone enroulable est également partiellement recouvert d’un écran.

Les utilisateurs pourront déployer l’affichage du téléphone à l’aide d’un seul bouton. Samsung pourrait inclure la fonctionnalité dans le bouton d’alimentation placé sur le dessus de l’appareil.

Une empreinte digitale intégrée à l’écran, un capteur de caméra sous l’écran et trois caméras arrière sont également décrits dans le brevet.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir quand et si Samsung lancera un téléphone enroulable. Cependant, le brevet détaillé nous donne l’espoir que l’entreprise réfléchit sérieusement au concept.