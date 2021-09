Le premier téléviseur de marque Amazon pourrait être lancé dès octobre

Amazon est la dernière entreprise à vouloir lancer ses propres téléviseurs. Selon un nouveau rapport, le géant du commerce électronique pourrait lancer un téléviseur de marque Amazon dès octobre. Le premier modèle Amazon TV ne sera pas une conception interne. Mais Amazon poursuit également un design original dans le cadre de ses ambitions TV.

Amazon vend déjà divers lecteurs multimédias de la marque Fire qui peuvent se connecter à n’importe quel téléviseur, permettant aux utilisateurs d’accéder au service de streaming d’Amazon et à d’autres appareils similaires. Des appareils comme le Fire TV Stick et le Fire TV Cube sont très populaires auprès des consommateurs, en concurrence avec des appareils comme Google Chromecast et Apple TV. Ils sont relativement faciles à utiliser et très abordables, Amazon proposant de nombreuses offres sur ses produits Fire.

On ne sait pas pourquoi Amazon voudrait vendre des téléviseurs de marque Amazon. Mais cette décision aiderait Amazon à rivaliser avec des fabricants de téléviseurs plus traditionnels comme Samsung et LG. D’un autre côté, de nombreuses entreprises ont commencé à fabriquer des téléviseurs ces dernières années. Il n’y a pas que les fabricants de téléviseurs conventionnels qui vendent de nouveaux modèles de téléviseurs chaque année.

La vente d’un téléviseur exécutant le même système d’exploitation que les produits Fire TV peut donner à Amazon l’accès à une autre source de revenus. Les téléviseurs intelligents sont souvent critiqués pour la grande quantité de données utilisateur qu’ils collectent. Ces informations peuvent être utilisées à des fins publicitaires. De plus, un téléviseur Amazon ferait d’Amazon la passerelle vers le contenu en streaming de services concurrents. Ce ne sont que des spéculations, cependant, car il n’y a rien d’officiel à propos de cette rumeur Amazon TV.

Ce que nous savons sur la première génération d’Amazon TV

Selon Business Insider, Amazon est sur le point de lancer ses téléviseurs aux États-Unis. Des entreprises comme TCL pourraient concevoir et fabriquer le premier modèle pour Amazon. Le détaillant prévoit son design original, mais on ne sait pas quand cette version arrivera.

L’Amazon TV mesurera entre 55 pouces et 75 pouces, selon le rapport. Les fonctionnalités de Smart TV incluront également la prise en charge d’Alexa. L’assistant vocal est un élément essentiel de l’expérience des gadgets Amazon.

L’Amazon TV ne serait pas le premier téléviseur à exécuter le système d’exploitation Fire TV hors de la boîte. Les appareils d’Insignia et de Toshiba offrent déjà cette fonctionnalité. Cela signifie que vous n’avez plus besoin d’acheter un Fire TV Stick ou un Fire TV Cube. Ou envisagez des appareils similaires de la concurrence.

Sur cette note, on ne sait pas combien coûtera le nouveau téléviseur Amazon. La gamme Fire TV actuelle d’Amazon commence à 49,99 $ (Fire TV Stick 4K) et va jusqu’à 519,99 $ (TV Toshiba 55 pouces). Fait intéressant, le prix du Fire TV Cube est relativement proche de celui de l’Insignia Fire TV. C’est 119,99 $ contre 199,99 $.

Il s’agit des prix de vente au détail habituels de ces appareils, avant toute remise. Amazon propose généralement des offres sur ses lecteurs multimédias Fire TV, et les téléviseurs avec prise en charge Fire TV intégrée bénéficient également de nombreuses remises. Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, le Fire TV Stick ne coûte que 39,99 $, tandis que l’Insignia Fire TV coûte 149,99 $.