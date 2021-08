Le premier test bêta fermé de XDefiant est désormais disponible pour certains joueurs PC

Le premier test bêta fermé de XDefiant, le nouveau jeu de tir gratuit d’Ubisoft se déroulant dans l’univers de Tom Clancy, est actuellement en ligne sur PC. Des invitations ont été envoyées à certains joueurs PC aux États-Unis et au Canada plus tôt cette semaine, et les joueurs devront utiliser le client Ubisoft Connect pour participer.

Bien que le compte Twitter officiel de XDefiant ait montré de brefs extraits de gameplay de la version bêta fermée, le test lui-même est soumis à un accord de non-divulgation, ce qui signifie que les joueurs qui ont la chance de jouer tôt ne pourront pas partager de captures d’écran, de vidéos ou de flux. du jeu en action. Ubisoft a publié une vidéo d’aperçu de deux cartes d’arène jouables dans le test, Emporium et Air & Space, la semaine dernière.

Il semble que les joueurs rencontrent actuellement des messages d’erreur qui peuvent avoir un impact sur les temps de chargement pour ceux qui cherchent à entrer dans un match. Ubisoft dit qu’il fournira bientôt plus de mises à jour. Bien que ce premier test ne concerne que les joueurs PC, des tests ultérieurs seront disponibles pour les joueurs sur consoles Xbox et PlayStation, et le jeu devrait prendre en charge le jeu croisé au lancement. Le jeu complet sortira également sur des plateformes de streaming comme Google Stadia et Amazon Luna.

XDefiant semble inclure une action rapide et une personnalisation des armes rappelant celle de Call of Duty, ainsi que des capacités basées sur les factions. Les joueurs peuvent choisir de rejoindre quatre factions différentes dans le jeu, chacune tirée d’autres jeux Ubisoft Tom Clancy comme Splinter Cell, The Division et des titres plus récents de Ghost Recon comme Ghost Recon: Breakpoint. Chaque faction est basée sur différents archétypes, comme l’assaut, le soutien et le char. Le développeur a déclaré que davantage de factions, y compris celles au-delà de l’univers actuel du jeu Tom Clancy, pourraient également être dans les cartes.

Le nouveau jeu de tir de service en direct d’Ubisoft n’est pas le seul FPS à venir à rechercher actuellement les commentaires des joueurs. Le test technique fermé de Battlefield 2042 a été mis en ligne cette semaine (également sous NDA), tandis que les joueurs du récent test technique de Halo Infinite pouvaient diffuser le jeu à leur guise.

