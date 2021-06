Le premier train à grande vitesse chinois dans la région himalayenne atteint près de la frontière indienne au Tibet !

in

Vendredi matin, le chemin de fer électrifié dans la région autonome du Tibet a ouvert pour la première fois, reliant Lhassa à Nyingchi (image représentative)

Vendredi, le premier train à grande vitesse entièrement électrifié a été mis en service par la Chine dans la région reculée de l’Himalaya au Tibet, reliant Lhassa, qui est la capitale provinciale, et Nyingchi, une ville frontalière tibétaine stratégiquement située à proximité de l’État d’Arunachal Pradesh. L’inauguration de la section Lhassa-Nyingchi de 435,5 km de long du chemin de fer Sichuan-Tibet a eu lieu avant les célébrations du centenaire du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir le 1er juillet, selon un rapport du PTI. Vendredi matin, le chemin de fer électrifié de la région autonome du Tibet a ouvert pour la première fois, reliant Lhassa à Nyingchi comme sur la région du plateau himalayen, les trains à grande vitesse « Fuxing » entrent en service officiel. La nouvelle a été rapportée par l’agence de presse officielle Xinhua.

Après le chemin de fer Qinghai-Tibet, le chemin de fer Sichuan-Tibet sera le deuxième chemin de fer vers le Tibet. La ligne de chemin de fer traversera le sud-est du plateau Qinghai-Tibet, connu pour être l’une des zones les plus géologiquement actives au monde. Au mois de novembre, le président chinois Xi Jinping avait demandé aux autorités d’accélérer la construction du nouveau projet ferroviaire, affirmant que la nouvelle ligne de chemin de fer jouerait un rôle majeur dans la sauvegarde de la stabilité de la frontière. Partant de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, le chemin de fer Sichuan-Tibet traversera Ya’an et entrera au Tibet via Qamdo, réduisant le temps de trajet de Chengdu à Lhassa à 13 heures contre 48 heures.

Selon le rapport, Nyingchi est la ville de niveau préfecture de Medog, qui est située à côté de la frontière de l’Arunachal Pradesh. La Chine prétend que l’État du nord-est de l’Inde, l’Arunachal Pradesh, fait partie du sud du Tibet. Cependant, l’Inde rejette fermement cette allégation. Le différend sur la frontière indo-chinoise couvre la ligne de contrôle effectif de 3 488 km de long. Qian Feng, directeur de l’Institut de stratégie nationale du département de recherche de l’Université Tsinghua, avait précédemment déclaré au Global Times que si une situation de crise survenait à la frontière sino-indienne, le chemin de fer offrirait une grande commodité à la Chine pour la livraison de matériaux stratégiques.

