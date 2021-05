Le premier train Oxygen Express des chemins de fer indiens à destination de l’Assam atteint l’État avec 80 tonnes de LMO; des détails

Les trains Oxygen Express des chemins de fer indiens livrent de l’oxygène médical liquide (LMO) à divers États de l’Inde.

Le premier service de train Oxygen Express vers Assam termine son voyage! Les trains Oxygen Express des chemins de fer indiens livrent de l’oxygène médical liquide (LMO) à divers États de l’Inde. Jusqu’à présent, le transporteur national a livré plus de 15284 tonnes d’oxygène à divers États dans plus de 936 pétroliers. Jusqu’à présent, 234 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage. Selon un communiqué publié par le ministère des Chemins de fer, le premier train Oxygen Express à destination de l’État d’Assam avec 80 MT d’OVM dans quatre camions-citernes a atteint l’État le 23 mai 2021 vers 11h30. Jusqu’au moment de la déclaration, le ministère a déclaré que neuf trains Oxygen Express chargés étaient en circulation avec plus de 569 tonnes de LMO dans 31 pétroliers.

La livraison d’OVM par les chemins de fer indiens à l’état du Karnataka a dépassé 1000 tonnes. Le soulagement d’oxygène par le transporteur national a atteint 14 États différents, à savoir le Kerala, l’Uttarakhand, le Maharashtra, le Rajasthan, le Punjab, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh, l’Haryana, l’Assam, le Telangana, l’Uttar Pradesh et Delhi. Jusqu’à présent, près de 3609 MT d’oxygène ont été déchargés dans l’Uttar Pradesh, 614 MT d’oxygène dans le Maharashtra, 98 MT au Rajasthan, 566 MT au Madhya Pradesh, 1759 MT à Haryana, 4300 MT à Delhi, 1063 MT au Karnataka, 857 MT au Tamil Nadu, 320 MT dans l’Uttarakhand, 642 MT dans l’Andhra Pradesh, 246 MT au Kerala, 153 MT au Pendjab, 80 MT dans l’Assam et 976 MT à Telangana.

Le transporteur national récupère des OVM dans des endroits tels que Rourkela, Durgapur, Tatanagar, Angul à l’est et Hapa, Baroda, Mundra à l’ouest, puis livre le gaz de sauvetage aux États de l’Uttarakhand, du Madhya Pradesh, de l’Haryana, de Telangana, du Punjab. , Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Assam et Kerala dans des scénarios de planification d’itinéraire opérationnelle complexes. En raison de la forte demande de LMO, les services de train Oxygen Express livrent chaque jour plus de 800 tonnes d’oxygène au pays.

