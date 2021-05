Le premier trimestre de Safilo dépasse les niveaux d’avant la pandémie – WWD

Fort des ventes américaines, des activités en ligne et des mesures de réduction des coûts, le fabricant de lunettes italien Safilo Group SpA a annoncé mardi une amélioration de ses performances. Au cours des trois mois clos le 31 mars, le bénéfice courant avant intérêts, impôts et amortissements de Safilo a grimpé de 342,8% à 25,8 millions d’euros, contre 5,8 millions d’euros au cours de la même période un an plus tôt. Il s’agit d’une amélioration de 29,4% par rapport à son EBITDA ajusté pré-pandémique du premier trimestre 2019 de 20 millions d’euros.

Le PDG du groupe, Angelo Trocchia, a déclaré qu’en raison des fortes tendances des ventes en avril, il est convaincu que les résultats positifs du deuxième trimestre montreront également une amélioration des performances par rapport aux niveaux de 2019 pré-COVID 19.

«Sur la base de la visibilité actuelle sur le carnet de commandes, le Groupe s’attend à ce que son prochain chiffre d’affaires total pour le deuxième trimestre 2021 se normalise par rapport à l’exceptionnelle baisse liée au COVID-19 enregistrée au deuxième trimestre de l’année dernière, avec pour objectif de légèrement dépasser le T2. 2019 et taux de change constants », a déclaré Trocchia lors de la conférence téléphonique de l’entreprise. Safilo est en passe de compenser les effets négatifs de la sortie de la marque lucrative Dior, ainsi que du label Fendi, attendue en juin 2021.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 13,7% à 251,4 millions d’euros, en ligne avec les prévisions de croissance à «deux chiffres» données par la société en mars. À taux de change constant, les ventes nettes ont augmenté de 20% par rapport au premier trimestre de 2020 et de 6% par rapport à la même période en 2019.

La marge brute a bondi de 15,7% à 126,6 millions d’euros contre 109,4 millions d’euros au premier trimestre 2020, tandis que la dette nette s’élevait à 181,3 millions d’euros avant le code comptable IFRS 16, contre 179 millions d’euros en mars.

Outre ses propres marques Carrera, Polaroid, Smith et Safilo, Seventh Street Blenders et Privé Revaux, le groupe produit et distribue des lunettes pour des labels tels que DB Eyewear de David Beckham, Missoni, Marc Jacobs, Moschino, Tommy Hilfiger, Levi’s et Parisian -étiquette chic Isabel Marant.

Mardi, Safilo a annoncé un accord de licence mondial de cinq ans pour la conception, la fabrication et la distribution de lunettes Dsquared2 (précédemment détenues par le concurrent le groupe Marcolin), ce qui représente une opportunité de se développer dans le segment de la mode et du luxe. La première collection d’optiques et de lunettes de soleil pour hommes et femmes sera lancée en janvier 2022.

Une hausse des ventes des marques accessibles Privé Revaux et Blenders a stimulé les ventes de Safilo en Amérique du Nord, en hausse de 41,1% à 119,1 millions d’euros et représentant 47,4% du total.

Les revenus en Europe ont trébuché de 5,8% à 101,5 millions d’euros, soit 40,4% du total, l’Italie et d’autres marchés sud-européens ayant été durement touchés par l’épidémie de COVID-19, les restrictions de vente au détail et les verrouillages stricts imposés par le gouvernement.

La région Asie-Pacifique a également reculé de 13% à 13 millions d’euros, soit 5,2% du total, en grande partie en raison d’une baisse du travel retail. Une poussée dans certains pays du Moyen-Orient a aidé la catégorie Reste du monde à augmenter de 26,6% à 17,8 millions d’euros.

Safilo s’est concentré sur sa transformation numérique et ses stratégies directes aux consommateurs et interentreprises. En août, Safilo a lancé sa nouvelle plateforme b-to-b en Europe et, en novembre de l’année dernière, a déployé un nouveau système de gestion de la relation client. Grâce à ses efforts, les ventes en ligne totales du groupe ont bondi de 164% par rapport à la même période un an plus tôt, grâce aux ventes en ligne de Blenders et à la croissance du canal direct aux consommateurs de Smith. L’activité totale en ligne de Safilo représente actuellement 13% des ventes nettes, contre seulement 5,9% au premier trimestre 2020.

En raison de sa stratégie de réduction des coûts, Safilo a récemment annoncé son intention de fermer deux usines clés, en réponse à une réduction de volume due à la résiliation des accords de licence des grandes marques. En 2020, Safilo a commencé la fermeture de son usine de Martignacco, en Italie, et en mars, l’entreprise a annoncé la fermeture de son site de production d’Ormož, en Slovénie, affectant les emplois de 557 employés. Au cours de la conférence téléphonique, Trocchia a noté que l’entreprise avait conclu un accord avec les syndicats d’Ormož.

Pour l’avenir, la société devrait continuer à investir dans ses canaux numériques et sa stratégie marketing, car elle reste prudente pour l’année en cours. Trocchia a déclaré que Safilo attendait de nouvelles preuves du marché d’une saison ensoleillée solide et que les voyages recommenceraient ou non en Europe.

«L’Australie et la Chine se comportent bien, mais [South] La Corée est mauvaise. Autres pays du [Asia] région sont très mauvais… Nous constatons un fort rebond au Royaume-Uni et avons vu des signaux positifs de l’Italie la semaine dernière, mais nous n’avons pas remarqué de changement dans les tendances en Allemagne, en France et en Espagne. Nous devons nous habituer à cette situation inégale. »